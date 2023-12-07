Армия РФ атаковала припортовую инфраструктуру в Одесской области. Есть погибший

Российские оккупанты 7 декабря атаковали Одесскую область дронами-камикадзе. Под удар попала портовая инфраструктура, есть жертва.

Что известно об атаке РФ

Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, российские террористы на протяжении почти двух часов атаковали ударными беспилотниками Измаильский район. Силы ПВО сбили подавляющее количество "шахедов", однако, к сожалению, есть попадания.

По его словам, оккупанты прицельно избивали именно по портовой инфраструктуре Подунавья. В результате атаки повреждены складские помещения, элеватор и грузовики. На месте "прилета" произошел пожар, который оперативно ликвидировали.

Из-за российской атаки водитель одной из фур погиб.

Еще раз подчеркиваю необходимость реагировать на сигнал воздушной тревоги в случае опасности, - добавил глава ОВА. Поделиться

В результате атаки повреждены складские помещения, элеватор и грузовики.

Ночная атака дронов

В ночь на 7 декабря в части областей Украины объявляли воздушную тревогу из-за угрозы ударов дронов-камикадзе.

Как сообщили Воздушные силы ВСУ, оккупанты выпустили этой ночью 18 "шахедов" с территории оккупированного Крыма (мыс Чауда). Основными направлениями удара были Одесская и Хмельницкая области.

Силы противовоздушной обороны уничтожили 15 дронов.