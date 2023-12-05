Армия РФ атаковала гражданских в трех областях. Есть пострадавшие

Российские войска обстреляли гражданскую инфраструктуру в Донецкой, Херсонской и Харьковской областях. В результате атаки два человека получили ранения.

Что известно об атаке РФ

В частности, россияне нанесли авиаудар по поселку Северное Донецкой области, повредив 5 многоквартирных домов. Подразделения ГСЧС спасли 1 человека.

Также под вражеский обстрел попал город Селидово – россияне разрушили пятиэтажное здание учебного заведения, 2 частных предприятия, многоквартирный дом. Прошло без пострадавших.

В 23:20 4 декабря оккупанты нанесли ракетные удары по городу Херсон, в результате чего разрушения потерпело здание кинотеатра. Спасатели локализовали пожар.

В Харьковской области российский "Шахед" повредил дом культуры, здание поселкового совета и частный дом в поселке Боровая.

Также российские военные ударили беспилотниками по жилым домам и хозяйственным постройкам в городе Чугуев. Пострадал 1 человек.

В городе Новогродовка Донецкой области продолжаются поисково-спасательные работы на месте разрушенного ракетой дома. Накануне спасатели извлекли из-под завалов тело погибшего 8-летнего ребенка. Судьба еще двух человек остается неизвестной.

Атака дронов по Украине в ночь на 5 декабря

РФ запустила несколько групп беспилотников по украинским областям. Воздушная тревога объявлялась на юге, в центре и западе страны.

По данным военных, в ночь на 5 декабря 2023 года противник атаковал ударными БпЛА "Shahed-136/131" по двум направлениям – Курская область и Приморско-Ахтарская РФ.

Кроме этого, зенитными управляемыми ракетами С-300 были направлены по гражданским объектам Донецкой и Херсонской областей.

Всего было зафиксировано 17 ударных БпЛА типа "шахед" и шесть управляемых зенитных ракет ЗРК С-300.

В результате боевой работы уничтожено 10 ударных БПЛА в разных регионах Украины.