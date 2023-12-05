Армія РФ атакувала цивільних в трьох областях. Є постраждалі

Російські війська обстріляли цивільну інфраструктуру у Донецькій, Херсонській та Харківській областях. Внаслідок атаки двоє людей дістали поранення.

Що відомо про атаку РФ

Зокрема, росіяни завдали авіаудару по селищу Північне Донецької області, пошкодивши 5 багатоквартирних будинків. Підрозділи ДСНС врятували 1 людину.

Також під ворожий обстріл потрапило місто Селидове − росіяни зруйнували п’ятиповерхову будівлю навчального закладу, 2 приватних підприємства, багатоквартирний будинок. Минулося без постраждалих.

О 23:20 4 грудня окупанти завдали ракетних ударів по місту Херсон, у результаті чого руйнувань зазнала будівля кінотеатру. Рятувальники локалізували пожежу.

На Харківщині російський "Шахед" пошкодив будинок культури, будівлю селищної ради та приватний будинок у селищі Борова.

Також російські військові вдарили безпілотниками по житлових будинках та господарчих спорудах у місті Чугуїв. Постраждала 1 людина.

У місті Новогродівка Донецької області тривають пошуково-рятувальні роботи на місці зруйнованого ракетою будинку. Напередодні рятувальники дістали з-під завалів тіло загиблої 8-річної дитини. Доля ще двох людей залишається невідомою.

Атака дронів по Україні в ніч на 5 грудня

РФ запустила декілька груп безпілотників по українських областях. Повітряна тривога оголошувалась на півдні, в центра та на заході країни.

За даними військових, у ніч на 5 грудня 2023 року противник атакував ударними БпЛА "Shahed-136/131" з двох напрямків – Курська область та Приморсько-Ахтарськ РФ.

Окрім цього зенітними керованими ракетами С-300 було спрямовано по цивільних об’єктах Донецької та Херсонської областей.

Усього було зафіксовано 17 ударних БпЛА типу "шахед" та шість зенітних керованих ракет ЗРК С-300.

В результаті бойової роботи знищено 10 ударних БпЛА в різних регіонах України.