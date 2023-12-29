РФ атакует Украину ракетами и дронами: что известно

Ночью и утром 29 декабря российские войска атаковали Украину ракетами и ударными дронами. Взрывы раздались в Киеве, Харькове, Львовской области.

Ракетная атака на Украину 29 декабря

По данным КГВА, в 8 утра в столице работала ПВО. В Святошинском районе Киева предварительно произошло падение обломков.

Также падение обломков зафиксировано в Подольском районе столицы.

Предварительно есть возгорание жилого многоэтажного дома. Информация уточняется. Поделиться

В Подольском районе есть возгорание на территории складских помещений. Предварительно ранены.

Харьков – мэр Игорь Терехов сообщил о трех волнах ударов по городу. Предварительно Харьков обстреливали двумя видами ракет – С-300 и Х-22.

Пока известно о минимум 12 прилетах по городу. В Киевском районе повреждено здание больницы.

В Днепре, по данным Суспільного, горит один из торговых центров города.

Над Сумщиной уничтожили два ударных дрона. Предварительно российские оккупанты также ударили ракетой по Конотопу. В результате обстрела ранения получили три человека, поврежден многоквартирный дом.

Львовскую область за ночь атаковало более 10 дронов. Есть возгорание на объекте критической инфраструктуры во Львове.

Ночью россияне атаковали дронами Одессу. Обломками взбитого дрона повреждена многоэтажка. Вспыхнул пожар.