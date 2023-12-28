ПВО сбила почти все российские БпЛА во время ночной атаки

Украинским силам ПВО удалось уничтожить 7 из 8 вражеских БпЛА типа “Shahed”, которыми Россия ночью, 28 декабря, атаковала территорию нашей страны.
Ночная атака России на Украину 28 декабря: первые подробности
Согласно данным Воздушных сил ВСУ, все 8 дронов российские захватчики запустили из района Приморско-Ахтарск в РФ.
Что происходит в разных регионах Украины по состоянию на 28 декабря
Как сообщают местные власти, за прошедшие сутки армия РФ совершала артиллерийские обстрелы по с. Дмитровка Куцурубской общины в Николаевской области. Никто не пострадал.
Также под удар врага снова попала Очаковская община – без раненых.
Кроме того, российскими оккупантами были нанесены артиллерийские удары по г. Очаков Очаковской общины.
Враг снова обстрелял с. Солончаки Куцурубской общины. Никто не погиб и не пострадал.
Армия РФ 80 раз обстреляла Херсонскую область, выпустив 404 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации и БпЛА.
Россияне попали в жилые кварталы населённых пунктов области; медицинское учреждение в Бериславе.
Согласно последним данным, из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 6 - получили ранения.
Кроме того, сообщается, что 27 декабря произошло 56 боевых столкновений на фронте.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-