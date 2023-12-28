ПВО сбила почти все российские БпЛА во время ночной атаки

Ночная атака России на Украину 28 декабря: первые подробности

Согласно данным Воздушных сил ВСУ, все 8 дронов российские захватчики запустили из района Приморско-Ахтарск в РФ.

Семь беспилотников были сбиты истребительной авиацией, подразделениями ЗРВ, мобильными огневыми группами Воздушных Сил и Сил обороны Украины в пределах Днепропетровской, Кировоградской и Запорожской областей, - сказано в официальном заявлении ВС. Поделиться

Что происходит в разных регионах Украины по состоянию на 28 декабря

Как сообщают местные власти, за прошедшие сутки армия РФ совершала артиллерийские обстрелы по с. Дмитровка Куцурубской общины в Николаевской области. Никто не пострадал.

Также под удар врага снова попала Очаковская община – без раненых.

Кроме того, российскими оккупантами были нанесены артиллерийские удары по г. Очаков Очаковской общины.

Враг снова обстрелял с. Солончаки Куцурубской общины. Никто не погиб и не пострадал.

Армия РФ 80 раз обстреляла Херсонскую область, выпустив 404 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации и БпЛА.

Россияне попали в жилые кварталы населённых пунктов области; медицинское учреждение в Бериславе.

Согласно последним данным, из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 6 - получили ранения.

Кроме того, сообщается, что 27 декабря произошло 56 боевых столкновений на фронте.