Каждый российский летчик должен сделать для себя четкий выбор, участвовать ли дальше в войне, ведь украинская ПВО будет становиться только сильнее.
Зеленский анонсировал усиление украинского ПВО
Президент отметил, что все, кто дает такой результат в наших Воздушных силах, все наши зенитчики, воины мобильных огневых групп, подразделения ПВО, Сухопутных войск – просто молодцы. Он поблагодарил их за такой результат.
Уничтожение российских военных самолетов
Генштаб ВСУ сообщал, что украинские силы противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили российский бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-30.
Также 22 декабря командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук сообщил, что украинские военные сбили три российских самолета Су-34 на южном направлении. Он отметил, что это ответ защитников на ночную атаку дронов.
Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности заявил, что силы ПВО Украины превзошли свой успех по ликвидации вражеской авиации в Брянской области.
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