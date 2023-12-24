Слишком большое количество ПВО снижает эффективность противовоздушной обороны Украины — WSJ

По словам западных аналитиков, слишком большое количество разных систем ПВО на вооружении украинских военных снижает общую эффективность противовоздушной обороны.
Что известно о влиянии большого количества ПВО на общую эффективность противовоздушной обороны
По информации журналистов, сейчас Украина фактически является полигоном для испытания современных западных систем.
Вместе с тем, как свою важность здесь показали БПЛА, резко возросло значение противовоздушной обороны.
В материале издания отмечается, что за прошедшую зиму преступная армия РФ выпустила по Украине около 1 тыс. ракет и 1 тыс. БпЛА большой дальности.
По информации пресс-секретаря командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, украинские подразделения ПВО уничтожили около 74% из них.
По оценкам Международного института стратегических исследований, сейчас на вооружении Украины ориентировочно 564 зенитные системы – от упомянутых Patriot до старых советских систем малого радиуса действия. Это сравнительно много, если учесть, что остальные страны Европы вместе взяты только около 1600 систем ПВО.
В определенный момент в Украине просто закончились ракеты в советские системы ПВО большой и средней дальности.
Как Украине решить ключевые проблемы с ПВО
Однако большое разнообразие образцов зенитного оружия само по себе является проблемой.
Эксперты говорят, что сегодня противовоздушная оборона должна действовать как единая система, а не отдельные автономные зенитные установки.
А именно с этим есть проблемы из-за разного происхождения имеющихся в Украине образцов оружия.
Это заставило Украину и США переоборудовать некоторые старые советские пусковые установки для стрельбы западными ракетами.
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