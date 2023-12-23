Силы ПВО уничтожили 4 БпЛА армии РФ в Днепропетровской области

Что известно об успешной работе ПВО в Днепропетровской области

По информации руководителя Днепропетровской области Сергея Лысака, вечером силы ПВО уничтожили 4 вражеских беспилотника.

По данным Лысака, по одному беспилотнику было уничтожено в Днепровском и Криворожском районах, а еще два – на Синельниковщине.

Что известно о последствиях атаки армии РФ по другим регионам

По информации руководителя Херсонской ОВА Александра Прокудина, в результате массированного обстрела преступной армией по критической инфраструктуре в Херсоне и объектах гражданской инфраструктуры, ранения получили семь человек и один человек погиб.

По его словам, трем херсонцам, 78, 68 и 63 лет, врачи оказали помощь на месте. В медучреждение госпитализировали двух мужчин, 21 и 39 лет. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести.

Впоследствии он уточнил, что в результате российских обстрелов Херсона пострадали семь человек. Среди них – 15-летний ребенок.

Также Прокудин рассказал, что оккупанты ударили по критической инфраструктуре города, что привело к прорыву газовых сетей.

Глава Херсонской МВА Роман Мрочко сообщил, что около 18:00 российские оккупанты нанесли по Херсону массированный удар.

Мощные взрывы прогремели в нескольких районах города, после чего возникло несколько пожаров. Возник пожар. Кроме того, под огнем оказалось одно из медицинских учреждений.

Также 23 декабря российская армия атаковала населенный пункт Станислава из беспилотника. Ранения получил 69-летний местный житель, от которых погиб.