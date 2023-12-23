Сили ППО знищили 4 БпЛА армії РФ у Дніпропетровській області

Що відомо про успішну роботу ППО у Дніпропетровській області

За інформацією керівника Дніпропетровської області Сергія Лисака, ввечері сили ППО знищили 4 ворожі безпілотники.

За даними Лисака, по одному безпілотнику було знищено у Дніпровському і Криворізькому районах, а ще два - на Синельниківщині.

Що відомо про наслідки атаки армії РФ по інших регіонах

За інформацією керівника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, внаслідок масованого обстрілу злочинною армією по критичній інфраструктурі у Херсоні та об’єктах цивільної інфраструктури, поранення отримали семеро людей та одна людина загинула.

За його словами, трьом херсонцям, 78, 68 та 63 років, лікарі надали допомогу на місці. До медзакладу шпиталізували двох чоловіків, 21 та 39 років. Їх стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

Згодом він уточнив, що внаслідок російського обстрілу Херсона постраждали семеро людей. Серед них - 15-річна дитина.

Також Прокудін розповів, що окупанти вдарили по критичній інфраструктурі міста, що призвело до прориву газових мереж.

Очільник Херсонської МВА Роман Мрочко повідомив, що близько 18:00 російські окупанти завдали по Херсону масованого удару.

Потужні вибухи пролунали у кількох районах міста, після чого виникло кілька пожеж.Виникла пожежа. Окрім того, під вогнем опинився один з медичних закладів.

Також 23 грудня російська армія атакувала населений пункт Станіслав з безпілотника. Поранення отримав 69-річний місцевий житель, від яких загинув.