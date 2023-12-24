Силы ПВО сбили над Украиной 14 из 15 "шахедов"
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО сбили над Украиной 14 из 15 "шахедов"

Воздушные Силы ВСУ
ПВО
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В ночь с 23 на 24 декабря российские войска атаковали Украину 15-ю ударными БпЛА типа Shahed. Силы ПВО уничтожили 14 воздушных целей.

Атака дронов 24 декабря

Воздушные силы сообщают, что дроны были запущены из района Приморско-Ахтарска в РФ.

В результате противовоздушного боя силами и средствами Воздушных сил и Сил обороны Украины уничтожено 14 «шахедов» в пределах Николаевской, Кировоградской, Запорожской, Днепропетровской и Хмельницкой областей.

Силы обороны юга отмечают, что боевая работа их подразделений противовоздушной обороны продолжалась более 4 часов.

Уничтожено 6️ БПЛА типа "Shahed-131/136", запущенных на южном направлении. 4️ дроны-камикадзе сбиты на Николаевщине, по 1 на Днепропетровщине и Кировоградщине. Попаданий не допущено.

Что известно о ракетных и дроновых атаках на Украину.

По данным Воздушных сил ВСУ, с 24 февраля 2022 года российские оккупанты запустили по Украине около 7400 ракет разных типов, а с сентября 2022 года - 3700 ударных дронов Shahed.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона уточнил, что речь идет о ракетах всех типов. В то же время Силы обороны уничтожили около 1600 ракет и 2900 беспилотников.

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