Сили ППО збили над Україною 14 з 15 "шахедів"

У ніч з 23 на 24 грудня російські війська атакували Україну 15-ма ударними БпЛА типу Shahed. Сили ППО знищили 14 повітряних цілей.

Атака дронів 24 грудня

Повітряні сили повідомляють, що дрони було запущено із району Приморсько-Ахтарська у РФ.

В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 14 «шахедів» у межах Миколаївської, Кіровоградської, Запорізької, Дніпропетровської та Хмельницької областей.

Сили оборони півдня зазначають, що бойова робота їхніх підрозділів протиповітряної оборони тривала понад 4 години.

Знищено 6️ БпЛА типу "Shahed-131/136", запущених на південному напрямку. 4️ дрони-камікадзе збито на Миколаївщині, по 1 на Дніпропетровщині і Кіровоградщині. Влучань не допущено. Поширити

Що відомо про ракетні та дронові атаки на Україну

За даними Повітряних сил ЗСУ, з 24 лютого 2022 року російські окупанти запустили по Україні близько 7400 ракет різних типів, а з вересня 2022 року - 3700 ударних дронів Shahed.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону уточнив, що йдеться про ракети всіх типів. Водночас Сили оборони знищили близько 1600 ракет та 2900 безпілотників.