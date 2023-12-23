Сили ППО знищили ракети над Кіровоградщиною та БпЛА на Дніпропетровщині

23 грудня протиповітряна оборона знищила російські ракети над Кіровоградщиною та безпілотники у Криворізькому районі Дніпропетровщини.

Над двома областями України працювала ППО

Начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович повідомив, що область перебувала під масованим ракетним ударом.

Відпрацювали захисники неба. Цілі над Кропивницьким та Олександрійським районом знищені. Поширити

Райкович додав, що через падіння уламків пошкодило дахи будинків, паркани, авто. Інформації про постраждалих не надходило.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак зазначив, що сили ППО приземлили два ворожі безпілотники у Криворізькому районі.

Російські обстріли України: що відомо

Через російські обстріли 22 грудня загинув мирний житель Катеринівки Донецької області. Ще 10 людей отримали поранення.

Загалом у Донецькій області від початку повномасштабного вторгнення без урахування Маріуполя і Волновахи загинуло 1796 осіб, поранено 4404.

Також за минулу добу росіяни з різних видів озброєння обстріляли прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Зафіксовано 68 вибухів.

У прифронтових громадах Запорізької області зафіксовано 130 ударів по 14 населених пунктах, є руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

На Харківщині зафіксовано обстріл понад 20 населених пунктів Харківського, Чугуївського, Богодухівського та Куп'янського районів області, Синьківка зазнала авіаударів.

У Херсонській області зафіксували 83 російські обстріли. 6 осіб отримали поранення.