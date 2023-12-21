РФ планує наступного року виготовити сотні крилатих ракет та тисячі авіабомб — ЦНС

Злочинне російське керівництво планує протягом наступного року отримати від власної оборонної промисловості близько 700 крилатих ракет та 215 тис авіабомб і некерованих ракет.

Що відомо про плани російських окупантів щодо виготовлення нових ракет та бомб

За інформацією аналітиків з Центру національного спротиву, у планах військово-промислового комплексу країни-агресорки протягом наступного року виготовити та поставити на озброєння 683 крилаті ракети та більше 215 тис авіабомб та некерованих ракет.

Зокрема, серед них:

Х-31ПМ (75 од);

Х-59М2А (133 од);

Х-38МЛ (150 од);

Х-101 (167 од);

Х-29ТД (46 од);

Х-32 (різноманітних модифікацій, 112 од);

ФАБ-1500 (1 тис од);

С-8 (різноманітних модифікацій, 195 тис);

С-13ДФ (20 тис од);

УПАБ-1500 (191 од.);

АБСП-3000 (600 од).

Достовірність документів підтверджена з інших джерел. Відтак можемо констатувати факт збільшення навантаження на російський ВПК, що свідчить про намір ворога продовжувати війну й небажання йти на перемовини. Ми публікуємо цю інформацію для розуміння подальших намірів окупантів, аби мати можливість зірвати їх у майбутньому. , - зазначають представники ЦНС. Поширити

Скільки ракет злочинна армія РФ випустила по Україні від початку масштабного вторгнення

За словами речника командування Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната, від початку злочинного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року терористична російська армія випустила по нашій країні вже близько 7 тис 400 ракет.

Одна з найсильніших армій світу. І ми вистояли. Ми даємо їй відбій. Тому не все так погано і страшно як люди, можливо, собі думають, - зазначив речник ПС ЗСУ. Поширити

За його словами, українські військові відбили потужну ворожу навалу і знищили з невизначенної кількості випущених окупантами ракет близько 1 тис 600 одиниць.

Пораховані й С-300, їх третину запущено... С-400 і так далі. І ракети Х-22 та інші. Балістичні ракети, там близько 900 "Іскандерів-М, - підкреслив Ігнат. Поширити

Тому, за його словами, всім очікувано хочеться більше приводів для радості, особливо в новорічні дні.