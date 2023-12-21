РФ планує наступного року виготовити сотні крилатих ракет та тисячі авіабомб — ЦНС

Злочинне російське керівництво планує протягом наступного року отримати від власної оборонної промисловості близько 700 крилатих ракет та 215 тис авіабомб і некерованих ракет.
Що відомо про плани російських окупантів щодо виготовлення нових ракет та бомб
За інформацією аналітиків з Центру національного спротиву, у планах військово-промислового комплексу країни-агресорки протягом наступного року виготовити та поставити на озброєння 683 крилаті ракети та більше 215 тис авіабомб та некерованих ракет.
Зокрема, серед них:
Х-31ПМ (75 од);
Х-59М2А (133 од);
Х-38МЛ (150 од);
Х-101 (167 од);
Х-29ТД (46 од);
Х-32 (різноманітних модифікацій, 112 од);
ФАБ-1500 (1 тис од);
С-8 (різноманітних модифікацій, 195 тис);
С-13ДФ (20 тис од);
УПАБ-1500 (191 од.);
АБСП-3000 (600 од).
Скільки ракет злочинна армія РФ випустила по Україні від початку масштабного вторгнення
За словами речника командування Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната, від початку злочинного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року терористична російська армія випустила по нашій країні вже близько 7 тис 400 ракет.
За його словами, українські військові відбили потужну ворожу навалу і знищили з невизначенної кількості випущених окупантами ракет близько 1 тис 600 одиниць.
Тому, за його словами, всім очікувано хочеться більше приводів для радості, особливо в новорічні дні.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-