РФ планує наступного року виготовити сотні крилатих ракет та тисячі авіабомб — ЦНС
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ планує наступного року виготовити сотні крилатих ракет та тисячі авіабомб — ЦНС

Ракети Калібр
Read in English
Джерело:  ЦНС

Злочинне російське керівництво планує протягом наступного року отримати від власної оборонної промисловості близько 700 крилатих ракет та 215 тис авіабомб і некерованих ракет. 

Що відомо про плани російських окупантів щодо виготовлення нових ракет та бомб

За інформацією аналітиків з Центру національного спротиву, у планах військово-промислового комплексу країни-агресорки протягом наступного року виготовити та поставити на озброєння 683 крилаті ракети та більше 215 тис авіабомб та некерованих ракет.

Зокрема, серед них:

  • Х-31ПМ (75 од);

  • Х-59М2А (133 од);

  • Х-38МЛ (150 од);

  • Х-101 (167 од);

  • Х-29ТД (46 од);

  • Х-32 (різноманітних модифікацій, 112 од);

  • ФАБ-1500 (1 тис од);

  • С-8 (різноманітних модифікацій, 195 тис);

  • С-13ДФ (20 тис од);

  • УПАБ-1500 (191 од.);

  • АБСП-3000 (600 од).

Достовірність документів підтверджена з інших джерел. Відтак можемо констатувати факт збільшення навантаження на російський ВПК, що свідчить про намір ворога продовжувати війну й небажання йти на перемовини. Ми публікуємо цю інформацію для розуміння подальших намірів окупантів, аби мати можливість зірвати їх у майбутньому. , - зазначають представники ЦНС.

Скільки ракет злочинна армія РФ випустила по Україні від початку масштабного вторгнення

За словами речника командування Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната, від початку злочинного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року терористична російська армія випустила по нашій країні вже близько 7 тис 400 ракет.

Одна з найсильніших армій світу. І ми вистояли. Ми даємо їй відбій. Тому не все так погано і страшно як люди, можливо, собі думають, - зазначив речник ПС ЗСУ.

За його словами, українські військові відбили потужну ворожу навалу і знищили з невизначенної кількості випущених окупантами ракет близько 1 тис 600 одиниць.

Пораховані й С-300, їх третину запущено... С-400 і так далі. І ракети Х-22 та інші. Балістичні ракети, там близько 900 "Іскандерів-М, - підкреслив Ігнат.

Тому, за його словами, всім очікувано хочеться більше приводів для радості, особливо в новорічні дні.

Але найбільша наша радість в тому, що ми даємо відсіч ворогу. Непроста ціна. І я думаю, що обов'язково будуть і радісні миті у нас, коли ми отримаємо більше зброї, коли більше людей буде допомагати армії ставати на захист нашої країни, - зазначив речник ПС ЗСУ.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Аналітики попередили про плани РФ отримати балістичні ракети малої та середньої дальності
Балістична ракета
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
РФ виробляє все більше ракет. Проте накопичувати озброєння не виходить — ГУР
Російська ракета
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Російська армія атакувала ракетами Харків. Є влучання в транспортне депо
Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Обстріл

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм