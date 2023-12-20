Російська армія атакувала ракетами Харків. Є влучання в транспорте депо

У ніч на 20 грудня російські війська завдали ракетного удару по місту Харків. Окупанти влучили в цивільний об'єкт.

Що відомо про ракетний удар по Харкову

За словами міського голови Харкова Ігоря Терехова прильоти були біля житлових будинків одного з найпостраждаліших районів міста.

Попередньо щонайменше два прильоти по одному з найпостраждаліших районів Харкова, біля житлових будинків. Зараз на місці працюють рятівники ДСНС. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється, - повідомив міський голова. Поширити

Міський голова Харкова Ігор Терехов також повідомив, що удари прийшлися по території одного з транспортних депо.

Нічні ракетні удари прийшлися по території одного з транспортних депо, де і так від ворожих обстрілів живого місця немає. Це суто цивільний обʼєкт, - повідомив мер. Поширити

За попередніми даними Синєгубова, окупанти вночі завдали два удари ракетами С-300 по Салтівському району Харкова: о 01:00 зафіксовано влучання ворожого боєприпасу по житловому об'єкту; о 01:07 – влучання на територію транспортного цивільного підприємства.

Пошкоджено майно. Без потерпілих.

Крім того, о 01:00 ворог завдав удару двома ракетами С-300 по с. Одрадне Куп'янського району (без постраждалих), а о 03:10 обстріляв с. Курилівка Куп'янського району. Пошкоджено приватний будинок.

Обстріли Харкова та області

Окупанти захопили прикордонні райони Харківської області у перші тижні повномасштабного вторгнення. Торік восени українські військові звільнили майже всю територію Харківської області.

Проте, майже щодня з початку повномасштабного вторгнення РФ окупанти били за допомогою ракет та дронів по Харкову та області. В останні місяці кількість атак помітно скоротилася.

Нещодавно окупанти з РСЗВ "Ураган" обстріляли Куп'янськ-Вузловий. Внаслідок атаки загинув чоловік.

Також російська армія скинула вибухівку на автомобіль поліції у Харківській області. У цей момент правоохоронці їхали затримувати колаборантів.

Окрім цього на початку грудня окупанти вдарили по Харкову ракетами С-300. Ворог завдав щонайменше п'ять ударів, зруйновано інфраструктуру, є постраждалі.