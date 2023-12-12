Війська РФ атакували Харківщину з артилерії. Є загибла
Категорія
Україна
Дата публікації

Війська РФ атакували Харківщину з артилерії. Є загибла

Олег Синєгубов / Харківська ОВА
обстріл

Російські загарбники о першій половині дня вдарили з артилерії по Куп’янську Харківської області, в результаті чого загинула літня жінка, ще один місцевий житель отримав поранення.

Росіяни атакували Куп’янськ з артилерії

Сьогодні внаслідок ворожого артобстрілу по м. Куп'янськ загинув 73-річний цивільний чоловік, - сказав Синєгубов.

За його словами, ще один місцевий житель 79 років отримав осколкові поранення, його шпиталізували до медичної установи.

Також у житлових будинках зруйновано вікна та паркан. На місці працюють правоохоронці та фіксують черговий акт тероризму росіян.

Ситуація під Куп'янськом

Куп'янськ та частина прикордонних територій Харківської області була захоплена росіянами у перші тижні повномасштабного вторгнення. Ці території були звільнені під час контрнаступу ЗСУ восени 2022 року.

Наразі загарбники не полишають спроб знову захопити Куп'янськ, аби створити "буферну зону" навколо Луганської області. Наші військові не дають ворогу просуватися.

За інформацією представників МВС, внаслідок чергової злочинної атаки армії РФ загинули двоє місцевих жителів у селі Подоли під Куп’янськом.

За даними відомства, удару було завдано о 16:40. В результаті цього було пошкоджений приватний будинок та автомобілі.

Також відомом про те, що загинули два цивільних чоловіки 50 та 57 років.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У ЗСУ попередили про плани армії РФ щодо Куп'янська
армія РФ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ зменшили тиск на Куп'янському напрямку — ЗСУ
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ обстріляла з артилерії Куп'янськ. Є загиблі та поранений
Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Куп'янськ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм