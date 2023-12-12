Війська РФ атакували Харківщину з артилерії. Є загибла

Російські загарбники о першій половині дня вдарили з артилерії по Куп’янську Харківської області, в результаті чого загинула літня жінка, ще один місцевий житель отримав поранення.

Росіяни атакували Куп’янськ з артилерії

Сьогодні внаслідок ворожого артобстрілу по м. Куп'янськ загинув 73-річний цивільний чоловік, - сказав Синєгубов. Поширити

За його словами, ще один місцевий житель 79 років отримав осколкові поранення, його шпиталізували до медичної установи.

Також у житлових будинках зруйновано вікна та паркан. На місці працюють правоохоронці та фіксують черговий акт тероризму росіян.

Ситуація під Куп'янськом

Куп'янськ та частина прикордонних територій Харківської області була захоплена росіянами у перші тижні повномасштабного вторгнення. Ці території були звільнені під час контрнаступу ЗСУ восени 2022 року.

Наразі загарбники не полишають спроб знову захопити Куп'янськ, аби створити "буферну зону" навколо Луганської області. Наші військові не дають ворогу просуватися.

За інформацією представників МВС, внаслідок чергової злочинної атаки армії РФ загинули двоє місцевих жителів у селі Подоли під Куп’янськом.

За даними відомства, удару було завдано о 16:40. В результаті цього було пошкоджений приватний будинок та автомобілі.

Також відомом про те, що загинули два цивільних чоловіки 50 та 57 років.