Войска РФ атаковали Харьковщину по артиллерии. Есть погибшая

Российские захватчики в первую половину дня ударили из артиллерии по Купянску Харьковской области, в результате чего погибла пожилая женщина, еще один местный житель получил ранения.

Россияне атаковали Купянск из артиллерии

Сегодня в результате вражеского артобстрела по г. Купянск погиб 73-летний гражданский мужчина, - сказал Синегубов. Поделиться

По его словам, еще один местный житель 79 лет получил осколочные ранения, его госпитализировали в медицинское учреждение.

Также в жилых домах разрушены окна и забор. На месте работают стражи порядка и фиксируют очередной акт терроризма россиян.

Ситуация под Купянском

Купянск и часть приграничных территорий Харьковской области были захвачены россиянами в первые недели полномасштабного вторжения. Эти территории были освобождены во время контрнаступления ВСУ осенью 2022 года.

В настоящее время захватчики не оставляют попыток снова захватить Купянск, чтобы создать "буферную зону" вокруг Луганской области. Наши военные не дают врагу продвигаться.

По информации представителей МВД, в результате очередной преступной атаки армии РФ погибли двое местных жителей в селе Подолы под Купянском.

По данным ведомства, удар был нанесен в 16:40. В результате этого был поврежден частный дом и автомобили.

Также известно о том, что погибли два гражданских человека 50 и 57 лет.