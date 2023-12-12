Войска РФ атаковали Харьковщину по артиллерии. Есть погибшая

Российские захватчики в первую половину дня ударили из артиллерии по Купянску Харьковской области, в результате чего погибла пожилая женщина, еще один местный житель получил ранения.
Россияне атаковали Купянск из артиллерии
По его словам, еще один местный житель 79 лет получил осколочные ранения, его госпитализировали в медицинское учреждение.
Также в жилых домах разрушены окна и забор. На месте работают стражи порядка и фиксируют очередной акт терроризма россиян.
Ситуация под Купянском
Купянск и часть приграничных территорий Харьковской области были захвачены россиянами в первые недели полномасштабного вторжения. Эти территории были освобождены во время контрнаступления ВСУ осенью 2022 года.
В настоящее время захватчики не оставляют попыток снова захватить Купянск, чтобы создать "буферную зону" вокруг Луганской области. Наши военные не дают врагу продвигаться.
По информации представителей МВД, в результате очередной преступной атаки армии РФ погибли двое местных жителей в селе Подолы под Купянском.
По данным ведомства, удар был нанесен в 16:40. В результате этого был поврежден частный дом и автомобили.
Также известно о том, что погибли два гражданских человека 50 и 57 лет.
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