Армия РФ обстреляла из артиллерии Купянск. Есть погибшие и раненый

В результате вражеского обстрела города Купянск 9 декабря погибли две женщины – 67 и 71 лет. 33-летний мужчина получил ранения.

В Купянске убиты две женщины

Российские захватчики атаковали из артиллерии город Купянск Харьковской области. В результате обстрела погибли два человека, еще один получил ранения.

Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

В результате вражеского обстрела города Купянск погибли 2 женщины 67 и 71 лет. 33-летний мужчина получил ранения, – сообщил он. Поделиться

По его словам, оккупанты ударили из артиллерии по городу около 15:30.

В результате обстрела повреждены частный дом, гараж, забор, летняя кухня.

На месте преступления против гражданского населения работают правоохранители.

Ситуация под Купянском

Купянск и часть приграничных территорий Харьковской области были захвачены россиянами в первые недели полномасштабного вторжения. Эти территории были освобождены во время контрнаступления ВСУ осенью 2022 года.

В настоящее время захватчики не оставляют попыток снова захватить Купянск, чтобы создать "буферную зону" вокруг Луганской области. Наши военные не дают врагу продвигаться.

По информации представителей МВД, в результате очередной преступной атаки армии РФ погибли двое местных жителей в селе Подолы под Купянском.

По данным ведомства, удар был нанесен в 16:40. В результате этого был поврежден частный дом и автомобили.

Также известно о том, что погибли два гражданских человека 50 и 57 лет.