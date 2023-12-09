Армия РФ обстреляла из артиллерии Купянск. Есть погибшие и раненый

В результате вражеского обстрела города Купянск 9 декабря погибли две женщины – 67 и 71 лет. 33-летний мужчина получил ранения.
В Купянске убиты две женщины
Российские захватчики атаковали из артиллерии город Купянск Харьковской области. В результате обстрела погибли два человека, еще один получил ранения.
Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.
По его словам, оккупанты ударили из артиллерии по городу около 15:30.
В результате обстрела повреждены частный дом, гараж, забор, летняя кухня.
На месте преступления против гражданского населения работают правоохранители.
Ситуация под Купянском
Купянск и часть приграничных территорий Харьковской области были захвачены россиянами в первые недели полномасштабного вторжения. Эти территории были освобождены во время контрнаступления ВСУ осенью 2022 года.
В настоящее время захватчики не оставляют попыток снова захватить Купянск, чтобы создать "буферную зону" вокруг Луганской области. Наши военные не дают врагу продвигаться.
По информации представителей МВД, в результате очередной преступной атаки армии РФ погибли двое местных жителей в селе Подолы под Купянском.
По данным ведомства, удар был нанесен в 16:40. В результате этого был поврежден частный дом и автомобили.
Также известно о том, что погибли два гражданских человека 50 и 57 лет.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-