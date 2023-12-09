Армія РФ обстріляла з артилерії Куп'янськ. Є загиблі та поранений

Внаслідок ворожого обстрілу міста Куп‘янськ 9 грудня загинули дві жінки – 67 та 71 років. 33-річний чоловік отримав поранення.

У Куп’янську вбито двох жінок

Російські загарбники атакували з артилерії місто Купʼянськ Харківської області. В результаті обстрілу загинули дві людини, ще одна – отримала поранення.

Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

Внаслідок ворожого обстрілу міста Куп‘янськ загинули 2 жінки 67 та 71 років. 33-річний чоловік отримав поранення, – повідомив він. Поширити

За його словами, окупанти вдарили з артилерії по місту близько 15:30.

Внаслідок обстрілу пошкоджені приватний будинок, гараж, паркан, літня кухня.

На місці злочину проти цивільного населення працюють правоохоронці.

Ситуація під Куп'янськом

Куп'янськ та частина прикордонних територій Харківської області була захоплена росіянами у перші тижні повномасштабного вторгнення. Ці території були звільнені під час контрнаступу ЗСУ восени 2022 року.

Наразі загарбники не полишають спроб знову захопити Куп'янськ, аби створити "буферну зону" навколо Луганської області. Наші військові не дають ворогу просуватися.

За інформацією представників МВС, внаслідок чергової злочинної атаки армії РФ загинули двоє місцевих жителів у селі Подоли під Куп’янськом.

За даними відомства, удару було завдано о 16:40. В результаті цього було пошкоджений приватний будинок та автомобілі.

Також відомом про те, що загинули два цивільних чоловіки 50 та 57 років.