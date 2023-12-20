Российская армия атаковала ракетами Харьков. Есть попадания в транспорте депо

В ночь на 20 декабря российские войска нанесли ракетный удар по городу Харьков. Оккупанты попали в гражданский объект.

Что известно о ракетном ударе по Харькову

По словам городского головы Харькова Игоря Терехова, прилеты были возле жилых домов одного из самых пострадавших районов города.

Предварительно минимум два прилета по одному из самых пострадавших районов Харькова, возле жилых домов. Сейчас на месте работают спасатели ГСЧС. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется, - сообщил городской голова. Поделиться

Мэр Харькова Игорь Терехов также сообщил, что удары пришлись по территории одного из транспортных депо.

Ночные ракетные удары пришлись по территории одного из транспортных депо, где и так от вражеских обстрелов живого места нет. Это чисто гражданский объект, – сообщил мэр. Поделиться

По предварительным данным Синегубова, оккупанты ночью нанесли два удара ракетами С-300 по Салтовскому району Харькова: в 01:00 зафиксировано попадание вражеского боеприпаса по жилому объекту; в 01:07 – попадание на территорию транспортного гражданского предприятия.

Повреждено имущество. Без пострадавших.

Кроме того, в 01:00 враг нанес удар двумя ракетами С-300 по с. Отрадное Купянского района (без пострадавших), а в 03:10 обстрелял с. Куриловка Купянского района. Поврежден частный дом.

Обстрелы Харькова и области

Оккупанты захватили приграничные районы Харьковской области в первые недели полномасштабного вторжения. Осенью прошлого года украинские военные освободили почти всю территорию Харьковской области.

Однако почти каждый день с начала полномасштабного вторжения РФ оккупанты били с помощью ракет и дронов по Харькову и области. В последние месяцы количество атак заметно сократилось.

Недавно оккупанты из РСЗО "Ураган" обстреляли Купянск-Узловой. В результате атаки погиб мужчина.

Также российская армия сбросила взрывчатку на автомобиль полиции в Харьковской области. В этот момент стражи порядка ехали задерживать коллаборантов.

Кроме этого, в начале декабря оккупанты ударили по Харькову ракетами С-300. Враг нанес не менее пяти ударов, разрушена инфраструктура, есть пострадавшие.