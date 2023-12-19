Армия РФ обстреляла из артиллерии поселок в Харьковской области. Есть раненая
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ обстреляла из артиллерии поселок в Харьковской области. Есть раненая

Олег Синегубов / Харьковская ОВА
обстрел
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Российские оккупационные войска во вторник, 19 декабря, нанесли удары с артиллерии по поселку в Купянском районе Харьковской области.

Армия РФ обстреляла из артиллерии поселок в Харьковской области

В результате обстрела в поселке городского типа Купянск-Узловой получила ранение 55-летняя женщина. Повреждены жилые дома, говорится в сообщении.

Армия РФ активизировала наступление на Харьковщине

Российские военные планируют захватить Синьковку в Харьковской области для дальнейшего наступления на Купянск, чтобы использовать его как плацдарм для дальнейшего наступления на запад

Об этом заявил начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Владимир Фитьо в эфире телемарафона.

По его словам, активные боевые действия в направлении начались еще в начале октября и продолжаются до сих пор. Только за прошедшие сутки на фронте Силы обороны отбили 9 вражеских атак вблизи Синьковки, которую враг планирует захватить для дальнейшего наступления на Купянск, что в свою очередь может стать плацдармом для наступления на запад.

Кроме того, видим, что враг сейчас перебрасывает туда резервы штурмовых батальонов и таким образом пытается компенсировать понесенные потери. Потери там достаточно серьезные, – отметил Фитьо.

За прошедшие сутки, 15 декабря, враг:

  • применил 2 дрона-камикадзе;

  • совершил 258 обстрелов.

ВСУ продолжают уменьшать популяцию российских террористов на территории Украины. В частности, было ликвидировано 258 россиян и уничтожено 14 единиц военной техники врага, среди которых 3 танка. В четверг, 14 декабря, ВСУ уничтожили 9 танков и 10 БМП.

Враг активно использует для наступления как технику, так и человеческий ресурс. Конечно, технику больше берегут, а человеческий ресурс роли для них не играет. Бросают людей на штурмы, разведку боем, и просто мясные штурмы, не считая потери, - подытожил Владимир Фитьо.

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