Российские ДРГ активизировались в Сумской и Харьковской области — ГНСУ

Российские террористы активизировали диверсионно-разведывательные группы в Сумской и Харьковской областях. Угроза от них не пропадает и для Черниговской области.
Россияне активизировали ДРГ в Сумской и Харьковской области
Для эффективной борьбы с враждебными ДРГ, военные, защищающие участок границы общий, тренируются и оттачивают взаимодействие между соседними подразделениями и позициями. В частности, для обороны привлекаются противодиверсионные резервы, а также отрабатываются различные тактики.
Как действуют вражеские ДРГ
Угроза со стороны диверсантов, как отметил спикер Госпогранслужбы, идет не только украинским воинам, но и обычным гражданам. Террористы могут открыть огонь по гражданскому или транспорту, который попадается им на глаза.
Вражеские ВРГ
14 декабря российские диверсанты пытались попасть в Сумскую область. Украинские пограничники начали сражение с ДРГ.
Еще в октябре "Центр национального сопротивления" предупреждал о том, что спецподразделения главного управления Генштаба ВС РФ прибыли в Белгородскую область для организации диверсий на территории Украины со стороны Сумской области.
В частности, о росте активности враждебных ДРГ на границе с Харьковской областью предупреждали в декабре.
Кроме того, в связи с постоянными обстрелами и попытками прорывов диверсантов в Сумской области была введена эвакуация из приграничных населенных пунктов, расположенных в 5-километровой зоне от границы со страной-агрессором.
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