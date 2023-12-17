Российские ДРГ активизировались в Сумской и Харьковской области — ГНСУ

Российские террористы активизировали диверсионно-разведывательные группы в Сумской и Харьковской областях. Угроза от них не пропадает и для Черниговской области.

Россияне активизировали ДРГ в Сумской и Харьковской области

Одну из последних групп разоблачили в Сумской области. Благодаря слаженным действиям пограничников и сил территориальной обороны диверсанты были выбиты за линию государственной границы, - рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. Поделиться

Для эффективной борьбы с враждебными ДРГ, военные, защищающие участок границы общий, тренируются и оттачивают взаимодействие между соседними подразделениями и позициями. В частности, для обороны привлекаются противодиверсионные резервы, а также отрабатываются различные тактики.

Как действуют вражеские ДРГ

Диверсанты имеют соответствующее вооружение, экипировку и стараются действовать скрытно. Иногда делятся на несколько групп, совершая отвлекающие маневры. Нередко в местах работы остаются взрывные ловушки, – пояснил Демченко. Поделиться

Угроза со стороны диверсантов, как отметил спикер Госпогранслужбы, идет не только украинским воинам, но и обычным гражданам. Террористы могут открыть огонь по гражданскому или транспорту, который попадается им на глаза.

Вражеские ВРГ

14 декабря российские диверсанты пытались попасть в Сумскую область. Украинские пограничники начали сражение с ДРГ.

Еще в октябре "Центр национального сопротивления" предупреждал о том, что спецподразделения главного управления Генштаба ВС РФ прибыли в Белгородскую область для организации диверсий на территории Украины со стороны Сумской области.

В частности, о росте активности враждебных ДРГ на границе с Харьковской областью предупреждали в декабре.

Кроме того, в связи с постоянными обстрелами и попытками прорывов диверсантов в Сумской области была введена эвакуация из приграничных населенных пунктов, расположенных в 5-километровой зоне от границы со страной-агрессором.