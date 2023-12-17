Російські ДРГ активізувались у Сумській та Харківській області — ДПСУ

Російські терористи активізували диверсійно-розвідувальні групи у Сумській та Харківській областях. Загроза від них не зникає й для Чернігівської області.
Росіяни активізували ДРГ у Сумській та Харківській області
Для ефективної боротьби з ворожими ДРГ, військові, які боронять ділянку кордону спільну тренуються й відточують взаємодію між сусідиними підрозділами й позиціями. Зокрема для оборони залучаються протидиверсійні резерви, а також відпрацьовуються різні тактики.
Як діють ворожі ДРГ
Загроза з боку диверсантів, як відзначив речник Держприкордонслужби, йде не лише українським воїнам, але й звичайним громадянам. Терористи можуть відкрити вогонь по цивільних, чи транспорту, який трапляється їм на очі.
Ворожі ДРГ
14 грудня російські диверсанти намагалися потрапити у Сумську область. Українські прикордонники розпочали бій із ДРГ.
Ще в жовтні "Центр національного спротиву" попереджав про те, що спецпідрозділи головного управління Генштабу ЗС РФ прибули до Бєлгородської області для організації диверсій на території України з боку Сумської області.
Зокрема про зростання активності ворожих ДРГ на кордоні з Харківською областю попереджали в грудні.
Крім того, у зв'язку з постійними обстрілами та спробами проривів диверсантів у Сумській області запровадили евакуацію з прикордонних населених пунктів, розташованих у 5-кілометровій зоні від кордону з країною-агресором.
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