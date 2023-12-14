Російська ДРГ намагалася проникнути на Сумщину — ДПСУ
Категорія
Україна
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Російська ДРГ намагалася проникнути на Сумщину — ДПСУ

ДПСУ
Прикордонники

Російські диверсанти намагалися проникнути у Сумському область. Українські прикордонники вступили у бій з ДРГ.

У Сумську область намагалася проникнути російська ДРГ

Зазначається, що минулої доби прикордонний наряд виявив декілька російських диверсантів, які рухалися з території РФ. Прикордонники відкрили вогонь на ураження, зав’язався стрілецький бій.

Для посилення північного напрямку висунулися підрозділи Державної прикордонної служби та Сил оборони. Були залучені артилерійський та мінометний розрахунки.

У результаті бою - окупанти відійшли, втрати ворога уточнюються, - кажуть прикордонники.

Спроби росіян прорватися в Україну

Російські окупанти не залишають спроб проникнути територію Чернігівської та Сумської областей. Прикордонники пояснювали, що ворожі ДРГ намагаються виявили розташування військових, а також мінування території.

Так, наприкінці листопада у ЗСУ підтвердили, що росіяни не покидають спроб проникнути на територію України. Ворожі ДРГ намагаються проникнути групами із 4-5 осіб, іноді ж - від 10 до 16 осіб.

Крім того, прикордонники фіксують зростання активності російських ДРГ на кордоні з Харківською областю.

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