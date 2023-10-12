Російська ДРГ намагалася прорватися у Сумській області — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Російська ДРГ намагалася прорватися у Сумській області — відео

Сергій Наєв
ДРГ

ДРГ окупантів намагалась прорватися через кордон України в Сумській області та потрапити до об'єкта критичної інфраструктури.

ДРГ росіян хотіла прорватись в Сумську область

Як заявив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, бійці бригади територіальної оборони, що виконують завдання в районі Сумської територіальної громади, виявили диверсійну розвідувальну групу противника з 8 осіб.

За його словами, диверсанти перетнули державний кордон України та рухались в напрямку одного з обʼєктів цивільної критичної інфраструктури.

По противнику було нанесено вогневе ураження артилерійським та мінометним підрозділами, - додав генерал.

Зазнавши втрат диверсійна група відійшла у бік державного кордону.

Втрати серед українських військовослужбовців відсутні, - констатував Наєв.

Ситуація на кордоні з РФ

Раніше повідомлялося, що країна-агресор РФ знову намагається проводити диверсії на кордоні з Україною. Для цього окупанти перекинули роту диверсантів нібито на навчання у прикордонні населені пункти з Сумською та Харківською областями.

Зауважимо, українські прикордонники постійно фіксують спроби диверсійно розвідувальних груп росіян перетнути північний кордон України.

Тому там тривають роботи з удосконалення системи відеоспостереження, мінування можливих шляхів перетину кордону керованими протипіхотними мінами, а також облаштування мінованих непрохідних лісових завалів.

Нагадаємо, вночі 1 серпня на Чернігівщині в межах Семенівської громади прикордонники зупинили спробу диверсійно-розвідувальної групи ворога перетнути державний кордон України. По диверсантам відразу відкрили вогонь на ураження. І під вогневим впливом прикордонників ворог відступив.

Також росіяни намагалися проникнути на територію Сумщини, а зазнавши невдачі, відкрили вогонь по цивільному населенню.

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