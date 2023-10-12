Российская ДРГ пыталась прорваться в Сумской области – видео

ДРГ оккупантов пыталась прорваться через границу Украины в Сумской области и попасть к объекту критической инфраструктуры.

ДРГ россиян хотела прорваться в Сумскую область

Как заявил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, бойцы бригады территориальной обороны, выполняющие задачи в районе Сумской территориальной общины, обнаружили диверсионную разведывательную группу противника из 8 человек.

По его словам, диверсанты пересекли государственную границу Украины и двигались в направлении одного из объектов гражданской критической инфраструктуры.

По противнику было нанесено огневое поражение артиллерийским и минометным подразделениями, добавил генерал. Поделиться

Понеся потери диверсионная группа отошла в сторону государственной границы.

Потери среди украинских военнослужащих отсутствуют, – констатировал Наев. Поделиться

Ситуация на границе с РФ

Ранее сообщалось, что страна-агрессор РФ снова пытается проводить диверсии на границе с Украиной. Для этого оккупанты опрокинули роту диверсантов якобы на обучение в приграничные населенные пункты с Сумской и Харьковской областями.

Отметим, украинские пограничники постоянно фиксируют попытки диверсионно-разведывательных групп россиян пересечь северную границу Украины.

Поэтому там продолжаются работы по усовершенствованию системы видеонаблюдения, минированию возможных путей пересечения границы управляемыми противопехотными минами, а также обустройству минированных непроходимых лесных завалов.

Напомним, ночью 1 августа на Черниговщине в пределах Семеновской общины пограничники пресекли попытку диверсионно-разведывательной группы врага пересечь государственную границу Украины. По диверсантам сразу открыли огонь на поражение. И под огневым влиянием пограничников враг отступил.

Также россияне пытались проникнуть на территорию Сумщины, а потерпев неудачу, открыли огонь по гражданскому населению.