Російські ДРГ найчастіше штурмують одну з північних областей України
Категорія
Україна
Дата публікації

Російські ДРГ найчастіше штурмують одну з північних областей України

Кордон
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Найбільше таких випадків фіксується на кордоні з Росією в межах Сумської області.

Російські ДРГ атакують на Сумщині

Наразі Росія перекидає своїх диверсантів у три українські області, що межують з РФ. Найбільше ворожих ДРГ фіксується на Сумщині, періодично їх виявляють також на Харківщині і Чернігівщині.

Основним завданням диверсантів є виявлення місць розташування Сил оборони України, вони також відкривають вогонь по автомобілях, що рухаються у прикордонних районах. Подробиці розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телеканалу "Ми – Україна".

Найбільше таких випадків фіксується на кордоні з Росією в межах Сумської області, періодично в межах Харківської області, за останній час менше по Чернігівщині. Власне, ДРГ – це ті групи, які намагаються викрити місця розташування Сил оборони України, де знаходяться підрозділи і ДПСУ, і ЗСУ, і Нацгвардії, – зазначив він.

Втім, за словами Демченка, ворожі ДРГ також загрожують і цивільному населенню цих областей.

Це також загроза і місцевим жителям, адже диверсанти відкривають вогонь по автівках, які рухаються у прикордонні. Вони не розбирають, чи це військові, чи це цивільні, – констатував речник ДПСУ.

ДРГ росіян хотіла прорватись в Сумську область

Як заявив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, бійці бригади територіальної оборони, що виконують завдання в районі Сумської територіальної громади, виявили диверсійну розвідувальну групу противника з 8 осіб.

За його словами, диверсанти перетнули державний кордон України та рухались в напрямку одного з обʼєктів цивільної критичної інфраструктури.

По противнику було нанесено вогневе ураження артилерійським та мінометним підрозділами, – додав генерал.

Зазнавши втрат диверсійна група відійшла у бік державного кордону.

Втрати серед українських військовослужбовців відсутні, - констатував Наєв.

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