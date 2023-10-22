Російські ДРГ найчастіше штурмують одну з північних областей України

Найбільше таких випадків фіксується на кордоні з Росією в межах Сумської області.
Російські ДРГ атакують на Сумщині
Наразі Росія перекидає своїх диверсантів у три українські області, що межують з РФ. Найбільше ворожих ДРГ фіксується на Сумщині, періодично їх виявляють також на Харківщині і Чернігівщині.
Основним завданням диверсантів є виявлення місць розташування Сил оборони України, вони також відкривають вогонь по автомобілях, що рухаються у прикордонних районах. Подробиці розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телеканалу "Ми – Україна".
Втім, за словами Демченка, ворожі ДРГ також загрожують і цивільному населенню цих областей.
ДРГ росіян хотіла прорватись в Сумську область
Як заявив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, бійці бригади територіальної оборони, що виконують завдання в районі Сумської територіальної громади, виявили диверсійну розвідувальну групу противника з 8 осіб.
За його словами, диверсанти перетнули державний кордон України та рухались в напрямку одного з обʼєктів цивільної критичної інфраструктури.
Зазнавши втрат диверсійна група відійшла у бік державного кордону.
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