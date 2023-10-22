Российские ДРГ чаще всего штурмуют одну из северных областей Украины

Больше всего таких случаев фиксируется на границе с Россией в пределах Сумской области.

Российские ДРГ атакуют на Сумщине

Сейчас Россия перебрасывает своих диверсантов в три украинские области, граничащие с РФ. Больше всего враждебных ДРГ фиксируется в Сумской области, периодически их обнаруживают также в Харьковской и Черниговской областях.

Основной задачей диверсантов является выявление местоположений Сил обороны Украины, они также открывают огонь по автомобилям, двигающимся в приграничных районах. Подробности рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телеканала "Мы – Украина".

Больше таких случаев фиксируется на границе с Россией в пределах Сумской области, периодически в пределах Харьковской области, за последнее время меньше по Черниговщине. Собственно, ДРГ – это те группы, которые пытаются разоблачить местонахождение Сил обороны Украины, где находятся подразделения и ГНСУ, и ВСУ, и Нацгвардии, – отметил он. Поделиться

Впрочем, по словам Демченко, вражеские ВРГ также угрожают и гражданскому населению этих областей.

Это также угроза и местным жителям, ведь диверсанты открывают огонь по автомобилям, двигающимся в приграничье. Они не разбирают, будь то военные или гражданские, – констатировал спикер ГНСУ. Поделиться

ДРГ россиян хотела прорваться в Сумскую область

Как заявил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, бойцы бригады территориальной обороны, выполняющие задачи в районе Сумской территориальной общины, обнаружили диверсионную разведывательную группу противника из 8 человек.

По его словам, диверсанты пересекли государственную границу Украины и двигались в направлении одного из объектов гражданской критической инфраструктуры.

По противнику было нанесено огневое поражение артиллерийским и минометным подразделениями, – добавил генерал. Поделиться

Понеся потери диверсионная группа отошла в сторону государственной границы.