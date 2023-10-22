Российские ДРГ чаще всего штурмуют одну из северных областей Украины

Больше всего таких случаев фиксируется на границе с Россией в пределах Сумской области.
Российские ДРГ атакуют на Сумщине
Сейчас Россия перебрасывает своих диверсантов в три украинские области, граничащие с РФ. Больше всего враждебных ДРГ фиксируется в Сумской области, периодически их обнаруживают также в Харьковской и Черниговской областях.
Основной задачей диверсантов является выявление местоположений Сил обороны Украины, они также открывают огонь по автомобилям, двигающимся в приграничных районах. Подробности рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телеканала "Мы – Украина".
Впрочем, по словам Демченко, вражеские ВРГ также угрожают и гражданскому населению этих областей.
ДРГ россиян хотела прорваться в Сумскую область
Как заявил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, бойцы бригады территориальной обороны, выполняющие задачи в районе Сумской территориальной общины, обнаружили диверсионную разведывательную группу противника из 8 человек.
По его словам, диверсанты пересекли государственную границу Украины и двигались в направлении одного из объектов гражданской критической инфраструктуры.
Понеся потери диверсионная группа отошла в сторону государственной границы.
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