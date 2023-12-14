Российская ДРГ пыталась проникнуть на Сумщину — ГНСУ

Российские диверсанты пытались проникнуть в Сумскую область. Украинские пограничники вступили в бой с ДРГ.

В Сумскую область пыталась проникнуть российская ДРГ

Отмечается, что за прошедшие сутки пограничный наряд обнаружил несколько российских диверсантов, двигавшихся с территории РФ. Пограничники открыли огонь на поражение, завязалось стрелковое сражение.

Для усиления северного направления выдвинулись подразделения Государственной пограничной службы и сил обороны. Были задействованы артиллерийский и минометный расчеты.

В результате боя – оккупанты отошли, потери врага уточняются, – говорят пограничники. Поделиться

Попытки россиян прорваться в Украину

Российские оккупанты не оставляют попыток проникнуть на территорию Черниговской и Сумской областей. Пограничники объясняли, что вражеские ДРГ пытаются выявить расположение военных, а также минирование территории.

Так, в конце ноября в ВСУ подтвердили, что россияне не оставляют попыток проникнуть на территорию Украины. Вражеские ДРГ пытаются проникнуть группами из 4-5 человек, иногда же – от 10 до 16 человек.

Кроме того, пограничники фиксируют рост активности российских ВРГ на границе с Харьковской областью.