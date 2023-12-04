Российские ДРГ активизировались на Харьковском направлении — Госпогранслужба

Активность российских захватчиков на границе с Харьковской областью фиксируется последние несколько недель.

Российские ДРГ атакуют границы Украины

Россия начала активнее использовать диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) вблизи границы с Харьковской областью. При этом в регионе возросло количество вражеских обстрелов.

Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

Он сообщил, что активность российских захватчиков фиксируется за последние несколько недель.

Раньше всего мы их фиксировали по Сумскому направлению. А за последние несколько недель мы видим изменение направления, а именно – в Харьковской области. Враг за последние несколько недель более активно использует ДРГ именно по Харьковской области, – заявил Демченко. Поделиться

Он предполагает, что российские оккупанты изменили направление применения ДРГ, поскольку поняли, что "на Сумском направлении у них ничего не получается".

Спикер добавил, что на пограничные Харьковской области значительно возросло количество вражеских обстрелов. При этом обстрелы не утихают также в приграничных районах Черниговской и Сумской областей.

Деятельность ДРГ в Украине

12 октября ДРГ оккупантов пыталась прорваться через границу Украины в Сумской области и попасть на объект критической инфраструктуры. Получив отпор, россияне отошли с потерями.

Кроме того, в связи с постоянными обстрелами и попытками прорывов враждебных ДРГ в Сумской области, граничащей с Брянской, Курской и Белгородской областями РФ, была введена эвакуация из приграничных населенных пунктов, расположенных в 5-километровой зоне от границы со страной-агрессором.

Сейчас Россия опрокидывает своих диверсантов в три украинские области, граничащие с РФ. Больше всего враждебных ДРГ фиксируется в Сумской области, периодически их обнаруживают также в Харьковской и Черниговской областях.

Основной задачей диверсантов является выявление местоположений Сил обороны Украины, они также открывают огонь по автомобилям, двигающимся в приграничных районах. Подробности рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телеканала "Мы – Украина".

Больше таких случаев фиксируется на границе с Россией в пределах Сумской области, периодически в пределах Харьковской области, за последнее время меньше по Черниговщине. Собственно, ДРГ – это те группы, которые пытаются разоблачить местонахождение Сил обороны Украины, где находятся подразделения и ГНСУ, и ВСУ, и Нацгвардии, – отметил он. Поделиться

Впрочем, по словам Демченко, вражеские ВРГ также угрожают и гражданскому населению этих областей.