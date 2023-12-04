Російські ДРГ активізувалися на Харківському напрямку — Держприкордонслужба

Російські ДРГ атакуют кордони України

Росія почала активніше використовувати диверсійно-розвідувальні групи (ДРГ) поблизу кордону з Харківською областю. При цьому в регіоні зросла кількість ворожих обстрілів.

Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко у ефірі телемарафону.

Він повідомив, що активність російських загарбників фіксується упродовж останніх кількох тижнів.

Раніше найбільше ми їх фіксували по Сумському напрямку. А за останні кілька тижнів ми бачимо зміну напрямку, а саме - у Харківській області. Ворог за останні кілька тижнів більш активно використовує ДРГ саме по Харківській області, – заявив Демченко. Поширити

Він припускає, що російські окупанти змінили напрямок застосування ДРГ, оскільки зрозуміли, що "на Сумському напрямку у них нічого не виходить".

Речник додав, що на прикордонні Харківської області значно зросла кількість ворожих обстрілів. При цьому обстріли не вщухають також у прикордонних районах Чернігівської й Сумської областей.

Діяльність ДРГ в Україні

12 жовтня ДРГ окупантів намагалася прорватися через кордон України у Сумській області та потрапити на об'єкт критичної інфраструктури. Отримавши відсіч, росіяни відійшли із втратами.

Крім того, у зв'язку з постійними обстрілами та спробами проривів ворожих ДРГ у Сумській області, яка межує з Брянською, Курською та Бєлгородською областями РФ, запровадили евакуацію з прикордонних населених пунктів, розташованих у 5-кілометровій зоні від кордону з країною-агресором.

Наразі Росія перекидає своїх диверсантів у три українські області, що межують з РФ. Найбільше ворожих ДРГ фіксується на Сумщині, періодично їх виявляють також на Харківщині і Чернігівщині.

Основним завданням диверсантів є виявлення місць розташування Сил оборони України, вони також відкривають вогонь по автомобілях, що рухаються у прикордонних районах. Подробиці розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телеканалу "Ми – Україна".

Найбільше таких випадків фіксується на кордоні з Росією в межах Сумської області, періодично в межах Харківської області, за останній час менше по Чернігівщині. Власне, ДРГ – це ті групи, які намагаються викрити місця розташування Сил оборони України, де знаходяться підрозділи і ДПСУ, і ЗСУ, і Нацгвардії, – зазначив він. Поширити

Втім, за словами Демченка, ворожі ДРГ також загрожують і цивільному населенню цих областей.