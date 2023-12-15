Російські ДРГ активно штурмують кордони України — відомі деталі

Групи диверсантів ворога заходять з Брянської, Курської і частково з Бєлгородської областей РФ в смугах Чернігівської, Сумської і в Богодухівського районі Харківської області.

Російські диверсанти посилили спроби прорвати український кордон

Російські ДРГ намагалися сім разів протягом останніх двох тижнів прорвати кордон України. Зокрема, одну зі спроб було здійснено в районі Миропілля Сумської області.

Про це заявив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв у Facebook.

ДРГ заходять з Брянської, Курської і частково з Бєлгородської областей РФ в смугах Чернігівської, Сумської і в Богодухівського районі Харківської області. Загалом за два тижня було 7 намагань ворога потрапити на територію України, –розповів він. Поширити

У пʼятьох випадках нашим оборонцям вдалося своєчасно виявити ці наміри та нанести вогневе ураження противнику, який, зазнавши втрат, відступив.

Зокрема, в районі Миропілля, що на Сумській області, одна з ДРГ намагалася перетнути наш державний кордон.

Завдяки технічним засобам їх було своєчасно виявлено, нанесено вогневе ураження з мінометів, артилерії та стрілецької зброї, – додав Наєв. Поширити

ДРГ армії РФ на Сумщині

Буквально 14 грудня російські диверсанти намагалися потрапити у Сумську область. Українські прикордонники розпочали бій із ДРГ.

А 12 жовтня ДРГ окупантів намагалася прорватися через кордон України на Сумщині та потрапити на об'єкт критичної інфраструктури. Отримавши відсіч, росіяни відійшли із втратами. ДРГ складалася із восьми осіб.

11 жовтня в Центрі національного спротиву попереджали, що спецпідрозділи головного управління Генштабу ЗС РФ прибули до Бєлгородської області для організації диверсій на території України з боку Сумської області.

Саме в Сумській області фіксується найбільша кількість спроб ДРГ РФ. Тож у зв'язку з постійними обстрілами та спробами проривів ворожих ДРГ у Сумській області, яка межує з Брянською, Курською та Білгородською областями РФ, запровадили евакуацію з прикордонних населених пунктів, розташованих у 5-кілометровій зоні від кордону з країною-агресором.