Российские ДРГ активно штурмуют границы Украины — известны детали

Группы диверсантов врага заходят из Брянской, Курской и частично из Белгородской областей РФ в полосах Черниговской, Сумской и Богодуховского районов Харьковской области.

Российские диверсанты ужесточили попытки прорвать украинскую границу

Российские ДРГ пытались семь раз в течение последних двух недель прорвать границу Украины. В частности, одна из попыток была предпринята в районе Мирополья Сумской области.

Об этом заявил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев в Facebook.

ДРГ заходят из Брянской, Курской и частично из Белгородской областей РФ в полосах Черниговской, Сумской и Богодуховского районе Харьковской области. Всего за две недели было 7 попыток врага попасть на территорию Украины, – рассказал он. Поделиться

В пяти случаях нашим защитникам удалось своевременно выявить эти намерения и нанести огненное поражение противнику, который, понеся потери, отступил.

В частности, в районе Мирополья на Сумской области одна из ДРГ пыталась пересечь нашу государственную границу.

Благодаря техническим средствам они были своевременно обнаружены, нанесено огненное поражение из минометов, артиллерии и стрелкового оружия, – добавил Наев. Поделиться

ДРГ армии РФ в Сумской области

Буквально 14 декабря российские диверсанты пытались попасть в Сумскую область. Украинские пограничники начали сражение с ДРГ.

А 12 октября ДРГ окупантов пыталась прорваться через границу Украины на Сумщине и попасть на объект критической инфраструктуры. Получив отпор, россияне отошли с потерями. ВРГ состояло из восьми человек.

11 октября в Центре национального сопротивления предупреждали, что спецподразделения главного управления Генштаба ВС РФ прибыли в Белгородскую область для организации диверсий на территории Украины со стороны Сумской области.

Именно в Сумской области фиксируется самое большое количество попыток ДРГ РФ. Поэтому в связи с постоянными обстрелами и попытками прорывов враждебных ДРГ в Сумской области, граничащей с Брянской, Курской и Белгородской областями РФ, была введена эвакуация из приграничных населенных пунктов, расположенных в 5-километровой зоне от границы со страной-агрессором.