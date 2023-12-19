Армія РФ обстріляла з артилерії селище в Харківській області. Є поранена

Російські окупаційні війська у вівторок, 19 грудня, завдали ударів з артилерії по селищу в Куп'янському районі Харківської області.

Армія РФ обстріляла з артилерії селище в Харківській області

Унаслідок обстрілу в селищі міського типу Куп'янськ-Вузловий дістала поранення 55-річна жінка. Пошкоджено житлові будинки, - йдеться в повідомленні. Поширити

Армія РФ активізувала наступ на Харківщині

Російські військові планують захопити Синьківку на Харківщині для подальшого наступу на Куп'янськ, аби використати його як плацдарм для подальшого наступу на захід

Про це заявив начальник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ Збройних сил України Володимир Фітьо в етері телемарафону.

За його словами, активні бойові дії на напрямку розпочались ще на початку жовтня й тривають досі. Лише протягом минулої доби на фронті Сили оборони відбили 9 ворожих атак поблизу Синьківки, яку ворог планує захопити для подальшого наступу на Куп'янськ, що своєю чергою може стати плацдармом для наступу на захід.

Крім того, бачимо, що ворог зараз перекидає туди резерви штурмових батальйонів й таким чином намагається компенсувати втрати, які зазнає. Втрати там достатньо серйозні, – зазначив Фітьо. Поширити

Протягом минулої доби, 15 грудня, ворог:

застосував 2 дрони-камікадзе;

здійснив 258 обстрілів.

ЗСУ продовжують зменшувати популяцію російських терористів на території України. Зокрема, було ліквідовано 258 росіян та знищено 14 одиниць військової техніки ворога, серед яких 3 танки. У четвер, 14 грудня, ЗСУ знищили 9 танків та 10 БМП.