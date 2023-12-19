Армія РФ обстріляла з артилерії селище в Харківській області. Є поранена
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ обстріляла з артилерії селище в Харківській області. Є поранена

Олег Синєгубов / Харківська ОВА
обстріл

Російські окупаційні війська у вівторок, 19 грудня, завдали ударів з артилерії по селищу в Куп'янському районі Харківської області.

Армія РФ обстріляла з артилерії селище в Харківській області

Унаслідок обстрілу в селищі міського типу Куп'янськ-Вузловий дістала поранення 55-річна жінка. Пошкоджено житлові будинки, - йдеться в повідомленні.

Армія РФ активізувала наступ на Харківщині

Російські військові планують захопити Синьківку на Харківщині для подальшого наступу на Куп'янськ, аби використати його як плацдарм для подальшого наступу на захід

Про це заявив начальник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ Збройних сил України Володимир Фітьо в етері телемарафону.

За його словами, активні бойові дії на напрямку розпочались ще на початку жовтня й тривають досі. Лише протягом минулої доби на фронті Сили оборони відбили 9 ворожих атак поблизу Синьківки, яку ворог планує захопити для подальшого наступу на Куп'янськ, що своєю чергою може стати плацдармом для наступу на захід.

Крім того, бачимо, що ворог зараз перекидає туди резерви штурмових батальйонів й таким чином намагається компенсувати втрати, які зазнає. Втрати там достатньо серйозні, – зазначив Фітьо.

Протягом минулої доби, 15 грудня, ворог:

  • застосував 2 дрони-камікадзе;

  • здійснив 258 обстрілів.

ЗСУ продовжують зменшувати популяцію російських терористів на території України. Зокрема, було ліквідовано 258 росіян та знищено 14 одиниць військової техніки ворога, серед яких 3 танки. У четвер, 14 грудня, ЗСУ знищили 9 танків та 10 БМП.

Ворог активно використовує для наступу як техніку, так і людський ресурс. Звичайно техніку більше бережуть, а людський ресурс ролі для них не відіграє. Кидають людей на штурми, розвідку боєм, та просто м'ясні штурми, не рахуючи втрати, – підсумував Володимир Фітьо.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ атакувала ракетами Харків. Є руйнування та постраждалі
Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Обстріл
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Війська РФ атакували Харківщину з артилерії. Є загибла
Олег Синєгубов / Харківська ОВА
обстріл
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Російські ДРГ активізувались у Сумській та Харківській області — ДПСУ
ДПСУ
Російські ДРГ активізувались у Сумській та Харківській області — ДПСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм