РФ виробляє все більше ракет. Проте накопичувати озброєння не виходить — ГУР

У ГУР не можуть казати про накопичення та відновлення у РФ "того рівня, який був до повномасштабного вторгнення, по більшості номенклатури". Але виробництво ракет у країні-агрессорці прогресує.
Росія виробляє ракет більше, ніж до повномасштабного вторгнення в Україну
Наразі оборонно-промисловий комплекс Росії дозволяє виготовляти ракет більше, ніж до широкомасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. Проте накопичувати таке озброєння країна-агресор не може через свої постійні повітряні удари.
Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов у ефірі національного телемарафону "Єдині новини".
У військовій розвідці зазначили, що виробництво озброєнь у Росії залежить від номенклатури, і щодо безпілотників фіксуються просування. Також збільшилось ракетне виробництво.
За його словами, робота російського ОПК нині йде на покриття витрат типів та видів озброєнь, які застосовуються у війні з Україною.
Так, резюмував Юсов, у ГУР не можуть казати про накопичення та відновлення у РФ "того рівня, який був до повномасштабного вторгнення, по більшості номенклатури".
Запаси ракет у Росії
Минулого місяця в ГУР МОУ заявили, що російські окупанти накопичили понад 800 високоточних ракет і, ймовірно, готуються до масованих ударів з початку холодів.
Днями спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що РФ накопичує ракети різних типів для нових атак по Україні, а також ще достатньо дронів-камікадзе.
У вересні The New York Times повідомило, що Росії вдалося обійти санкції та експортний контроль, запроваджений Заходом. Тому країна-агресор збільшила виробництво ракет, воно навіть перевищило довоєнний рівень.
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