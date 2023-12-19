РФ виробляє все більше ракет. Проте накопичувати озброєння не виходить — ГУР

У ГУР не можуть казати про накопичення та відновлення у РФ "того рівня, який був до повномасштабного вторгнення, по більшості номенклатури". Але виробництво ракет у країні-агрессорці прогресує.

Росія виробляє ракет більше, ніж до повномасштабного вторгнення в Україну

Наразі оборонно-промисловий комплекс Росії дозволяє виготовляти ракет більше, ніж до широкомасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. Проте накопичувати таке озброєння країна-агресор не може через свої постійні повітряні удари.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов у ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

У військовій розвідці зазначили, що виробництво озброєнь у Росії залежить від номенклатури, і щодо безпілотників фіксуються просування. Також збільшилось ракетне виробництво.

Так, це більше, ніж до повномасштабного вторгнення... але все ще вкрай недостатньо для поповнення їхніх витрат унаслідок масованих ракетних ударів проти України, – розповів Юсов. Поширити

За його словами, робота російського ОПК нині йде на покриття витрат типів та видів озброєнь, які застосовуються у війні з Україною.

Так, резюмував Юсов, у ГУР не можуть казати про накопичення та відновлення у РФ "того рівня, який був до повномасштабного вторгнення, по більшості номенклатури".

Запаси ракет у Росії

Минулого місяця в ГУР МОУ заявили, що російські окупанти накопичили понад 800 високоточних ракет і, ймовірно, готуються до масованих ударів з початку холодів.

Днями спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що РФ накопичує ракети різних типів для нових атак по Україні, а також ще достатньо дронів-камікадзе.

У вересні The New York Times повідомило, що Росії вдалося обійти санкції та експортний контроль, запроваджений Заходом. Тому країна-агресор збільшила виробництво ракет, воно навіть перевищило довоєнний рівень.