Аналітики попередили про плани РФ отримати балістичні ракети малої та середньої дальності

На думку аналітиків видання Defence Express, наразі в Росії не безпідставно заявляють про можливість відновити виробництво балістичних ракет малої та середньої дальності. Також окупанти мають змогу отримати такі ракети від Ірану та Північної Кореї.

Що відомо про плани РФ знову отримати балістичні ракети малої та середньої дальності

Аналітики зазначають, що у вересні цього року в Росїі заявили про призупинку проекту "Змійовик" - балістичної протикорабельної ракети.

Крім того, до 2017 року в Росії велися роботи в рамках проекту РС-26 "Рубіж" і навіть нібито провели кілька вдалих випробувань, але в підсумку пріоритетним стали крилаті ракети 9м729 "Іскандер-К".

Також СРСР мав на озброєнні до 1990 року ракетний комплекс "Темп-С", балістична ракета якого могла подолати до 900 кілометрів, але ці ракети не були помічені в рамках повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

На думку аналітиків, скоріш за все, останні заяви росіян свідчать про наміри отримати балістичні ракети із дальністю до 1 тис км від Ірану чи Північної Кореї.

Що відомо про вихваляння росіян новими ракетами

Кремлівська пропаганда почала активно вихваляти представлену в 2021 році ракету Х-БПЛА.

Пропагандисти стверджують про нібито нову розробку, яка перевершує за ефективністю сучасні протитанкові комплекси.

Х-БПЛА - це керована авіаційна ракета, створена на базі протитанкового ракетного комплексу "Корнет".

Росіяни стверджують, що ракета нібито пройшла низку успішних випробувань, перш за все з дослідного зразка вертольота Ка-52М, крім того, Х-БПЛА, за їхніми словами, може використовуватися з безпілотників - "Иноходец", "Форпост", "Альтиус", С-70 "Охотник".

Також наголошується, що дальність Х-БПЛА заявляється на рівні 10 км, наводка відбувається лазерним променем.

Стверджується, що призначена ракета для ураження важкоброньованих цілей, а також і малоскоростних цілей у повітрі, що летять на низьких висотах.

Крім того, росіяни оголосили, що ракета Х-БПЛА може "обманювати" системи активного захисту бронетехніки.