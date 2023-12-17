Аналитики предупредили о планах РФ получить баллистические ракеты малой и средней дальности

По мнению аналитиков издания Defence Express, в России не без основания заявляют о возможности возобновить производство баллистических ракет малой и средней дальности. Также оккупанты могут получить такие ракеты от Ирана и Северной Кореи.

Что известно о планах РФ снова получить баллистические ракеты малой и средней дальности.

Аналитики отмечают, что в сентябре этого года в России заявили о приостановке проекта "Змеевик" - баллистической противокорабельной ракеты.

Кроме того, к 2017 году в России велись работы в рамках проекта РС-26 "Рубеж" и даже якобы провели несколько удачных испытаний, но в итоге приоритетными стали крылатые ракеты 9м729 "Искандер-К".

Также СССР имел вооружение до 1990 года ракетный комплекс "Темп-С", баллистическая ракета которого могла преодолеть до 900 километров, но эти ракеты не были замечены в рамках полномасштабного вторжения России в Украину.

По мнению аналитиков, скорее всего последние заявления россиян свидетельствуют о намерениях получить баллистические ракеты с дальностью до 1 тыс км от Ирана или Северной Кореи.

Что известно о хвастании россиян новыми ракетами

Кремлевская пропаганда начала активно восхвалять представленную в 2021 году ракету Х-БПЛА.

Пропагандисты утверждают о якобы новой разработке, превосходящей по эффективности современные противотанковые комплексы.

Х-БПЛА – это управляемая авиационная ракета, созданная на базе противотанкового ракетного комплекса "Корнет".

Россияне утверждают, что ракета якобы прошла ряд успешных испытаний, прежде всего по опытному образцу вертолета Ка-52М, кроме того, Х-БПЛА, по их словам, может использоваться из беспилотников - "Иноходец", "Форпост", "Альтиус", С-70 "Охотник".

Также отмечается, что дальность Х-БПЛА заявляется на уровне 10 км, наводка производится лазерным лучом.

Утверждается, что предназначена ракета для поражения труднобронированных целей, а также малоскоростных целей в воздухе, летящих на низких высотах.

Кроме того, россияне объявили, что ракета Х-БПЛА может обманывать системы активной защиты бронетехники.