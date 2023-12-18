Війська РФ накопичують ракети різних типів для атак українських міст — Ігнат
Категорія
Україна
Дата публікації

Війська РФ накопичують ракети різних типів для атак українських міст — Ігнат

Іскандер-М
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Російські війська накопичують ракети для ударів по Україні. Зокрема йдеться про балістичні ракети "Іскандер-М".

Росіяни накопичують балістичні ракети

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону сказав, що з’ясувати задуми ворога не так просто, але є розуміння, що РФ накопичує ракети.

Ми розуміємо, що ворог накопичує певні засоби. Це крилаті ракети. Зокрема, балістичні ракети, маю на увазі "Іскандер-М".

Він додав, що порівняно з осінню 2023 року, влітку РФ активніше атакувала Україну.

Ми бачили улітку і «Кинджали», і крилаті ракети, і балістичні, і дрони. Зараз ворог почав ближче до холодної пори застосовувати ракети повітряного базування: Х-101, Х-555. Ну і побачили ми вже і «Іскандери», і ракети С-400, які були застосовані в атаках на Київ.

Ігнат підкреслив, що ворог має достатньо ударних дронів для щоденних атак на Україну з різних напрямків.

Ну і ми вже бачили їх рекордне застосування буквально нещодавно на нашу столицю. Тому ракети звичайно ворог має і буде ними обстрілювати, але треба нарощувати наші спроможності щодо збиття ударних БПЛА.

Атака дронів на Україну 18 грудня

Нагадаємо, що у ніч на 18 грудня війська РФ атакували Україну п’ятьма ударними БпЛА типу Shahed.

Сили ППО знищили всі дрони в межах Миколаївської, Дніпропетровської, Вінницької та Хмельницької областей.

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