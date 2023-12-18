Війська РФ накопичують ракети різних типів для атак українських міст — Ігнат

Російські війська накопичують ракети для ударів по Україні. Зокрема йдеться про балістичні ракети "Іскандер-М".
Росіяни накопичують балістичні ракети
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону сказав, що з’ясувати задуми ворога не так просто, але є розуміння, що РФ накопичує ракети.
Він додав, що порівняно з осінню 2023 року, влітку РФ активніше атакувала Україну.
Ігнат підкреслив, що ворог має достатньо ударних дронів для щоденних атак на Україну з різних напрямків.
Атака дронів на Україну 18 грудня
Нагадаємо, що у ніч на 18 грудня війська РФ атакували Україну п’ятьма ударними БпЛА типу Shahed.
Сили ППО знищили всі дрони в межах Миколаївської, Дніпропетровської, Вінницької та Хмельницької областей.
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