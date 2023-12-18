Войска РФ накапливают ракеты разных типов для атак украинских городов — Игнат
Категория
Украина
Дата публикации

Войска РФ накапливают ракеты разных типов для атак украинских городов — Игнат

Искандер-М
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Российские войска накапливают ракеты для ударов по Украине. В частности, речь идет о баллистических ракетах "Искандер-М".

Россияне накапливают баллистические ракеты

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона сказал, что выяснить замыслы врага не так просто, но есть понимание, что РФ накапливает ракеты.

Мы понимаем, что враг накапливает некоторые средства. Это крылатые ракеты. В частности, баллистические ракеты, имею в виду "Искандер-М".

Он добавил, что по сравнению с осенью 2023 года, летом РФ активнее атаковала Украину.

Мы видели летом и «Кинжалы», и крылатые ракеты, и баллистические, и дроны. Сейчас враг начал ближе к холодному времени применять ракеты воздушного базирования: Х-101, Х-555. Ну и увидели мы уже и Искандеры, и ракеты С-400, которые были применены в атаках на Киев.

Игнат подчеркнул, что у врага достаточно ударных дронов для ежедневных атак на Украину с разных направлений.

Да и мы уже видели их рекордное применение буквально недавно на нашу столицу. Поэтому ракеты конечно враг имеет и будет ими обстреливать, но надо наращивать наши возможности по сбитию ударных БПЛА.

Атака дронов на Украину 18 декабря

Напомним, что в ночь на 18 декабря войска РФ атаковали Украину пятью ударными БПЛА типа Shahed.

Силы ПВО уничтожили все дроны в пределах Николаевской, Днепропетровской, Винницкой и Хмельницкой областей.

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