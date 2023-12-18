Войска РФ накапливают ракеты разных типов для атак украинских городов — Игнат

Российские войска накапливают ракеты для ударов по Украине. В частности, речь идет о баллистических ракетах "Искандер-М".
Россияне накапливают баллистические ракеты
Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона сказал, что выяснить замыслы врага не так просто, но есть понимание, что РФ накапливает ракеты.
Он добавил, что по сравнению с осенью 2023 года, летом РФ активнее атаковала Украину.
Игнат подчеркнул, что у врага достаточно ударных дронов для ежедневных атак на Украину с разных направлений.
Атака дронов на Украину 18 декабря
Напомним, что в ночь на 18 декабря войска РФ атаковали Украину пятью ударными БПЛА типа Shahed.
Силы ПВО уничтожили все дроны в пределах Николаевской, Днепропетровской, Винницкой и Хмельницкой областей.
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