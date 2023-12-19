РФ производит все больше ракет. Однако накапливать вооружение не получается — ГУР

В ГУР не могут говорить о накоплении и восстановлении у РФ "того уровня, который был до полномасштабного вторжения, по большинству номенклатуры". Но производство ракет в стране-агрессоре прогрессирует.

Россия производит ракет больше, чем до полномасштабного вторжения в Украину

В настоящее время оборонно-промышленный комплекс России позволяет производить ракет больше, чем до широкомасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. Однако накапливать такое вооружение страна-агрессор не может из-за своих постоянных воздушных ударов.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире национального телемарафона "Единые новости".

В военной разведке отметили, что производство вооружений в России зависит от номенклатуры и в отношении беспилотников фиксируются продвижение. Также увеличилось ракетное производство.

Да, это больше, чем до полномасштабного вторжения... но все еще крайне недостаточно для пополнения их расходов по причине массированных ракетных ударов против Украины, – рассказал Юсов. Поделиться

По его словам, работа российского ОПК сейчас идет на покрытие расходов типов и видов вооружений, применяемых в войне с Украиной.

Так, резюмировал Юсов, в ГУР не могут говорить о накоплении и восстановлении у РФ "того уровня, который был до полномасштабного вторжения, по большинству номенклатуры".

Запасы ракет в России

В прошлом месяце в ГУР МОУ заявили, что российские оккупанты накопили более 800 высокоточных ракет и, вероятно, готовятся к массированным ударам с начала холодов.

На днях спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что РФ накапливает ракеты разных типов для новых атак по Украине, а также еще достаточно дронов-камикадзе.

В сентябре The New York Times сообщило, что России удалось обойти санкции и экспортный контроль, введенный Западом. Поэтому страна-агрессор увеличила производство ракет, оно даже превысило довоенный уровень.