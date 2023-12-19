РФ производит все больше ракет. Однако накапливать вооружение не получается — ГУР

В ГУР не могут говорить о накоплении и восстановлении у РФ "того уровня, который был до полномасштабного вторжения, по большинству номенклатуры". Но производство ракет в стране-агрессоре прогрессирует.
Россия производит ракет больше, чем до полномасштабного вторжения в Украину
В настоящее время оборонно-промышленный комплекс России позволяет производить ракет больше, чем до широкомасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. Однако накапливать такое вооружение страна-агрессор не может из-за своих постоянных воздушных ударов.
Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире национального телемарафона "Единые новости".
В военной разведке отметили, что производство вооружений в России зависит от номенклатуры и в отношении беспилотников фиксируются продвижение. Также увеличилось ракетное производство.
По его словам, работа российского ОПК сейчас идет на покрытие расходов типов и видов вооружений, применяемых в войне с Украиной.
Так, резюмировал Юсов, в ГУР не могут говорить о накоплении и восстановлении у РФ "того уровня, который был до полномасштабного вторжения, по большинству номенклатуры".
Запасы ракет в России
В прошлом месяце в ГУР МОУ заявили, что российские оккупанты накопили более 800 высокоточных ракет и, вероятно, готовятся к массированным ударам с начала холодов.
На днях спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что РФ накапливает ракеты разных типов для новых атак по Украине, а также еще достаточно дронов-камикадзе.
В сентябре The New York Times сообщило, что России удалось обойти санкции и экспортный контроль, введенный Западом. Поэтому страна-агрессор увеличила производство ракет, оно даже превысило довоенный уровень.
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