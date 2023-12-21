РФ планирует в следующем году изготовить сотни крылатых ракет и тысячи авиабомб — ЦНС

Преступное российское руководство планирует в течение следующего года получить от собственной оборонной промышленности около 700 крылатых ракет и 215 тыс. авиабомб и неуправляемых ракет.

Что известно о планах российских окупантов по изготовлению новых ракет и бомб

По информации аналитиков из Центра национального сопротивления, в планах военно-промышленного комплекса страны-агрессорки в течение следующего года изготовить и поставить на вооружение 683 крылатых ракет и более 215 тыс. авиабомб и неуправляемых ракет.

В частности, среди них:

Х-31ПМ (75 ед);

Х-59М2А (133 ед);

Х-38МЛ (150 ед);

Х-101 (167 ед);

Х-29ТД (46 ед);

Х-32 (различных модификаций, 112 ед);

ФАБ-1500 (1 тыс ед);

С-8 (различных модификаций, 195 тыс);

С-13ДФ (20 тыс ед);

УПАБ-1500 (191 ед.);

АБСП-3000 (600 ед.).

Достоверность документов подтверждена из других источников. Следовательно, можем констатировать факт увеличения нагрузки на российский ВПК, что свидетельствует о намерении врага продолжать войну и нежелание идти на переговоры. Мы публикуем эту информацию для понимания дальнейших намерений окупантов, чтобы иметь возможность сорвать их в будущем. , – отмечают представители ЦНС. Поделиться

Сколько ракет преступная армия РФ выпустила по Украине с начала масштабного вторжения

По словам представителя командования Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната, с начала преступного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года террористическая российская армия выпустила по нашей стране уже около 7 тыс 400 ракет.

Одна из сильнейших армий мира. И мы устояли. Мы даем ей отбой. Поэтому не все так плохо и страшно как люди, возможно, себе думают, - отметил представитель ПС ВСУ. Поделиться

По его словам, украинские военные отбили мощное вражеское нашествие и уничтожили из неопределенного количества выпущенных оккупантами ракет около 1 тыс. 600 единиц.

Считаны и С-300, их треть запущена... С-400 и так далее. И ракеты Х-22 и другие. Баллистические ракеты, там около 900 "Искандеров-М", – подчеркнул Игнат. Поделиться

Поэтому, по его словам, всем ожидаемым хочется больше поводов для радости, особенно в новогодние дни.