РФ планирует в следующем году изготовить сотни крылатых ракет и тысячи авиабомб — ЦНС

Преступное российское руководство планирует в течение следующего года получить от собственной оборонной промышленности около 700 крылатых ракет и 215 тыс. авиабомб и неуправляемых ракет.
Что известно о планах российских окупантов по изготовлению новых ракет и бомб
По информации аналитиков из Центра национального сопротивления, в планах военно-промышленного комплекса страны-агрессорки в течение следующего года изготовить и поставить на вооружение 683 крылатых ракет и более 215 тыс. авиабомб и неуправляемых ракет.
В частности, среди них:
Х-31ПМ (75 ед);
Х-59М2А (133 ед);
Х-38МЛ (150 ед);
Х-101 (167 ед);
Х-29ТД (46 ед);
Х-32 (различных модификаций, 112 ед);
ФАБ-1500 (1 тыс ед);
С-8 (различных модификаций, 195 тыс);
С-13ДФ (20 тыс ед);
УПАБ-1500 (191 ед.);
АБСП-3000 (600 ед.).
Сколько ракет преступная армия РФ выпустила по Украине с начала масштабного вторжения
По словам представителя командования Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната, с начала преступного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года террористическая российская армия выпустила по нашей стране уже около 7 тыс 400 ракет.
По его словам, украинские военные отбили мощное вражеское нашествие и уничтожили из неопределенного количества выпущенных оккупантами ракет около 1 тыс. 600 единиц.
Поэтому, по его словам, всем ожидаемым хочется больше поводов для радости, особенно в новогодние дни.
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