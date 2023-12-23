Силы ПВО уничтожили ракеты над Кировоградщиной и БПЛА на Днепропетровщине
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО уничтожили ракеты над Кировоградщиной и БПЛА на Днепропетровщине

Андрей Райкович / Кировоградская ОВА
ПВО
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23 декабря противовоздушная оборона уничтожила российские ракеты над Кировоградской областью и беспилотники в Криворожском районе Днепропетровской области.

Над двумя областями Украины работала ПВО

Начальник Кировоградской ОВ Андрей Райкович сообщил, что область находилась под массированным ракетным ударом.

Отработали защитники неба. Цели над Кропивницким и Александрийским районом уничтожены.

Райкович добавил, что из-за падения обломков повредило крыши домов, заборы, авто. Информация о пострадавших не поступала.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак отметил, что силы ПВО приземлили два вражеских беспилотника в Криворожском районе.

Российские обстрелы Украины: что известно

Из-за российских обстрелов 22 декабря погиб мирный житель Екатериновки Донецкой области. Еще 10 человек получили ранения.

Всего в Донецкой области с начала полномасштабного вторжения без учета Мариуполя и Волновахи погибли 1796 человек, ранены 4404.

Также за минувшие сутки россияне с разных видов вооружения обстреляли приграничные территории Черниговской и Сумской областей. Зафиксировано 68 взрывов.

В прифронтовых общинах Запорожской области зафиксировано 130 ударов по 14 населенным пунктам, разрушение жилых домов и объектов инфраструктуры.

В Харьковской области зафиксирован обстрел более 20 населенных пунктов Харьковского, Чугуевского, Богодуховского и Купянского районов области, Синьковка подверглась авиаударам.

В Херсонской области зафиксировали 83 российских обстрела. 6 человек получили ранения.

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