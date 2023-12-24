Занадто велика кількість різних ППО знижує ефективність протиповітряної оборони України — WSJ

За словами західних аналітиків, занадто велика кількість різних систем ППО на озброєнні українських військових знижує загальну ефективність протиповітряної оборони.

Що відомо про вплив великої кількості ППО на загальну ефективність протиповітряної оборони

За інформацією журналістів видання, наразі Україна фактично є полігоном для випробування сучасних західних систем.

Разом із тим, як свою важливість тут показали БПЛА, так само різко зросло значення протиповітряної оборони.

Ніхто не казав, що протиповітряна оборона виграє конфлікт, але її відсутність призведе до програшу, - зазначає директор проекту протиракетної оборони Центру стратегічних і міжнародних досліджень Том Карако. Поширити

У матеріалі видання зазначається, що протягом минулої зими злочинна армія РФ випустила по Україні близько 1 тис ракет і 1 тис БпЛА великої дальності.

За інформацією речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, українські підрозділи ППО знищили близько 74% з них.

За оцінками Міжнародного інституту стратегічних досліджень, зараз на озброєнні України є орієнтовно 564 зенітні системи – від згаданих Patriot до старих радянських систем малого радіусу дії. Це порівняно багато, якщо врахувати, що решта країн Європи разом узяті мають лише близько 1600 систем ППО.

В певний момент в Україні просто закінчилися ракети до радянських систем ППО великої та середньої дальності.

Як Україні вирішити ключові проблеми із ППО

Однак велике різноманіття зразків зенітної зброї саме по собі є проблемою.

Експерти кажуть, що сьогодні протиповітряна оборона має діяти як єдина система, а не окремі автономні зенітні установки.

А саме з цим є проблеми через різне походження наявних в Україні зразків зброї.

Це спонукало Україну та США переобладнати деякі старі радянські пускові установки для стрільби західними ракетами.