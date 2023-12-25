Ночная атака РФ в Украину. Силы ПВО сбили 28 "шахедов" и две вражеские ракеты

В ночь с 24 на 25 декабря российские войска атаковали Украину 31 ударным дроном. Силы ПВО уничтожили 28 "шахедов", две ракеты и еще два истребителя.
Воздушные силы озвучили результаты ночной работы ПВО
Как отмечают военные, в ночь на 25 декабря противник атаковал 31 ударным БпЛА типа Shahed из районов Чауда, Балаклава – Крым и двумя авиационными ракетами.
Также во время воздушного нападения враг применил управляемую авиационную ракету Х-59 на Запорожском направлении и противорадиолокационную ракету Х-31П из акватории Черного моря.
Обе уничтожены.
Зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил также уничтожены два вражеских самолета: один Су-34 – в Донецкой области (о котором сообщали вечером) и один Су-30СМ – над акваторией Черного моря.
Последствия атаки дронов
В ночь на 25 декабря военные из Воздушного командования "Восход" в небе на Днепропетровщине сбили пять беспилотников армии РФ.
По два "шахеда" сбили в Синельниковском и Днепровском районах, еще один - в Павлоградском.
Из-за падения обломков в Павлоградской области повреждено хозяйственное помещение и погрузчик зерна. В Днепровском районе занялось здание неработающего предприятия, пожар был потушен. Погибших и раненых нет.
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