Нічна атака РФ на Україну. Сили ППО збили 28 "шахедів" та дві ворожі ракети
Категорія
Україна
Дата публікації

Нічна атака РФ на Україну. Сили ППО збили 28 "шахедів" та дві ворожі ракети

Повітряні Сили ЗСУ
ППО

У ніч з 24 на 25 грудня російські війська атакували Україну 31 ударним дроном. Сили ППО знищили 28 “шахедів”, дві ракети та ще два винищувачі.

Повітряні сили озвучили результати нічної роботи ППО

Як зазначають військові, у ніч на 25 грудня противник атакував 31 ударним БпЛА типу «Shahed» із районів Чауда, Балаклава – Крим та двома авіаційними ракетами.

В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 28 ударних БпЛА  «Shahed-136/131» у межах Одеської, Херсонської, Миколаївської, Донецької, Кіровоградської та Хмельницької областей, – пишуть Повітряні Сили.

Також під час повітряного нападу ворог також застосував керовану авіаційну ракету Х-59 на Запорізькому напрямку та протирадіолокаційну ракету Х-31П із акваторії Чорного моря.

Обидві – знищено.

Зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил також знищено два ворожі літаки: один Су-34 – на Донеччині (про який повідомляли увечері) та один Су-30СМ – над акваторією Чорного моря.

Наслідки атака дронів

У ніч на 25 грудня військові з Повітряного командування "Схід" у небі на Дніпропетровщиною збили п`ять безпілотників армії РФ.

По два "шахеди" збили у Синельниківському та Дніпровському районах, ще один — у Павлоградському.

Через падіння уламків на Павлоградщині пошкоджено господарське приміщення та навантажувач зерна. У Дніпровському районі зайнялася будівля непрацюючого підприємства, пожежу загасили. Загиблих і поранених немає.

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