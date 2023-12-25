Нічна атака РФ на Україну. Сили ППО збили 28 "шахедів" та дві ворожі ракети

У ніч з 24 на 25 грудня російські війська атакували Україну 31 ударним дроном. Сили ППО знищили 28 “шахедів”, дві ракети та ще два винищувачі.

Повітряні сили озвучили результати нічної роботи ППО

Як зазначають військові, у ніч на 25 грудня противник атакував 31 ударним БпЛА типу «Shahed» із районів Чауда, Балаклава – Крим та двома авіаційними ракетами.

В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 28 ударних БпЛА «Shahed-136/131» у межах Одеської, Херсонської, Миколаївської, Донецької, Кіровоградської та Хмельницької областей, – пишуть Повітряні Сили. Поширити

Також під час повітряного нападу ворог також застосував керовану авіаційну ракету Х-59 на Запорізькому напрямку та протирадіолокаційну ракету Х-31П із акваторії Чорного моря.

Обидві – знищено.

Зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил також знищено два ворожі літаки: один Су-34 – на Донеччині (про який повідомляли увечері) та один Су-30СМ – над акваторією Чорного моря.

Наслідки атака дронів

У ніч на 25 грудня військові з Повітряного командування "Схід" у небі на Дніпропетровщиною збили п`ять безпілотників армії РФ.

По два "шахеди" збили у Синельниківському та Дніпровському районах, ще один — у Павлоградському.

Через падіння уламків на Павлоградщині пошкоджено господарське приміщення та навантажувач зерна. У Дніпровському районі зайнялася будівля непрацюючого підприємства, пожежу загасили. Загиблих і поранених немає.