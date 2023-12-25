Кожен російський льотчик має зробити для себе чіткий вибір, чи брати участь далі у війні, адже українська ППО буде ставати тільки сильнішою.
Зеленський анонсував посилення української ППО
Президент зазначив, що всі, хто дає такий результат у наших Повітряних силах, усі наші зенітники, воїни мобільних вогневих груп, підрозділи ППО, Сухопутних військ, - просто молодці. Він подякував їм за такий результат.
Знищення російських військових літаків
Генштаб ЗСУ повідомляв, що українські сили протиповітряної оборони минулої доби збили російський бомбардувальник Су-34 і винищувач Су-30.
Також 22 грудня командувач Повітряних сил України Микола Олещук повідомив, що українські військові збили три російські літаки Су-34 на південному напрямку. Він зазначив, що це відповідь захисників на нічну атаку дронів.
Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки заявив, що сили ППО України перевершили свій успіх із ліквідації ворожої авіації в Брянській області.
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