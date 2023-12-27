Украинские системы ПВО уже работают на поле боя — Камышин
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские системы ПВО уже работают на поле боя — Камышин

Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины
Камышин
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В США разрабатываются системы ПВО совместно с украинскими и американскими компаниями. В то же время эти системы уже сегодня работают на линии фронта и могут защищать объекты критической инфраструктуры.

Системы ПВО украинского производства уже защищают страну

Украина занимается разработкой и производством собственных систем противовоздушной обороны.

Об этом на встрече с журналистами заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

Он отметил, что то ПВО, которое разрабатывает Украина, является "сложным" и "дорогим".

Но параллельно разрабатываем то, что мы называем гибридным ПВО. Это быстрые решения, которые нам дают эти результаты уже этой зимой, – сказал Камышин.

По его словам, "первые решения из портфеля проектов FrankenSAM уже работают на поле боя".

Когда мы были в США с министром обороны, то наблюдали системы, разрабатываемые совместно украинскими и американскими компаниями. Но сегодня работают у нас на линии фронта. Они могут защищать объекты критической инфраструктуры, города. Эти решения позволяют нам иметь свою скорую ПВО, – добавил он.

Ранее Белый дом сообщил о том, что Пентагон предоставил Украине технологические данные для начала производства гибридных средств ПВО FrankenSAM.

Производство западного оружия в Украине

Украина пытается привлечь оборонные компании из стран Запада в производство своей продукции на своей территории.

В частности, еще в конце октября стало известно, что Украинская оборонная промышленность и немецкий оборонный концерн Rheinmetall создали совместное предприятие.

Предприятие будет помогать Украине ремонтировать технику, переданную странами Запада, а также планирует производить танки и бронемашины.

Завод Rheinmetall хотят запустить на территории Украины уже в 2024 году, заявил недавно генеральный директор концерна Армин Паппергер.

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