Украинские системы ПВО уже работают на поле боя — Камышин

В США разрабатываются системы ПВО совместно с украинскими и американскими компаниями. В то же время эти системы уже сегодня работают на линии фронта и могут защищать объекты критической инфраструктуры.
Системы ПВО украинского производства уже защищают страну
Украина занимается разработкой и производством собственных систем противовоздушной обороны.
Об этом на встрече с журналистами заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.
Он отметил, что то ПВО, которое разрабатывает Украина, является "сложным" и "дорогим".
По его словам, "первые решения из портфеля проектов FrankenSAM уже работают на поле боя".
Ранее Белый дом сообщил о том, что Пентагон предоставил Украине технологические данные для начала производства гибридных средств ПВО FrankenSAM.
Производство западного оружия в Украине
Украина пытается привлечь оборонные компании из стран Запада в производство своей продукции на своей территории.
В частности, еще в конце октября стало известно, что Украинская оборонная промышленность и немецкий оборонный концерн Rheinmetall создали совместное предприятие.
Предприятие будет помогать Украине ремонтировать технику, переданную странами Запада, а также планирует производить танки и бронемашины.
Завод Rheinmetall хотят запустить на территории Украины уже в 2024 году, заявил недавно генеральный директор концерна Армин Паппергер.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-