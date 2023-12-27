Українські системи ППО вже працюють на полі бою — Камишін

У США розробляються системи ППО спільно українськими та американськими компаніями. Водночас ці системи вже сьогодні працюють на лінії фронту та можуть захищати об'єкти критичної інфраструктури.

Системи ППО українського виробництва вже захищають країну

Україна займається розробкою та виготовленням власних систем протиповітряної оборони.

Про це на зустрічі з журналістами заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

Він зауважив, що те ППО, яке розробляє Україна, є "складним" та "дорогим".

Але паралельно розробляємо, те що називаємо гібридним ППО. Це швидкі рішення, які нам дають ці результати вже цієї зими, – сказав Камишін. Поширити

За його словами, "перші рішенні з портфеля проектів FrankenSAM, вже працюють на полі бою".

Коли ми були в США з міністром оборони, то спостерігали системи, які розробляються спільно українськими та американськими компаніями. Та водночас сьогодні працюють у нас на лінії фронту. Вони можуть захищати об'єкти критичної інфраструктури, міста. Ці рішення дозволяють нам мати свою швидку ППО, – додав він. Поширити

Раніше Білий дім повідомив про те, що Пентагон надав Україні технологічні дані для початку виробництва гібридних засобів ППО FrankenSAM.

Виробництво західної зброї в Україні

Україна намагається залучити оборонні компанії з країн Заходу до виробництва своєї продукції на своїй території.

Зокрема, ще наприкінці жовтня стало відомо, що "Українська оборонна промисловість" та німецький оборонний концерн Rheinmetall створили спільне підприємство.

Підприємство допомагатиме Україні ремонтувати техніку, яку передали країни Заходу, а також планує виробляти танки та бронемашини.

Завод Rheinmetall хочуть запустити на території України вже в 2024 році, заявив нещодавно генеральний директор концерну Армін Паппергер.