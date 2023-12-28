ППО збила майже всі російські БпЛА під час нічної атаки
Категорія
Україна
Дата публікації

ППО збила майже всі російські БпЛА під час нічної атаки

Повітряні Сили ЗСУ
ППО України

Українським силам ППО вдалося знищити 7 з 8  ворожих БпЛА типу «Shahed», якими Росія вночі, 28 грудня, атакувала територію нашої країни.

Нічна атака Росії на Україну 28 грудня: перші подробиці

Згідно з даними Повітряних сил ЗСУ, усі 8 дронів російські загарбники запустили з району Приморсько-Ахтарськ, що в РФ.

Сім безпілотників було збито винищувальною авіацією, підрозділами ЗРВ, мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України в межах Дніпропетровської, Кіровоградської та Запорізької областей,- йдеться в офіційній заяві.

Що відбувається в різних регіонах України станом на 28 грудня

Як повідомляє місцева влада, протягом минулої доби армія РФ здійснювала артилерійські обстріли по с. Дмитрівка Куцурубської громади, що у Миколаївській області. Ніхто не постраждав.

Також під удар ворога знову потрапила Очаківська громада - без поранених.

Окрім того, російськими окупантами були завдані артилерійські удари по м. Очаків Очаківської громади.

Ворог знову обстріляв с. Солончаки Куцурубської громади. Ніхто не загинув та не постраждав.

Армія РФ 80 раз обстріляла Херсонську область, випустивши 404 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та БПЛА.

Росіяни влучили  у житлові квартали населених пунктів області; медичну установу у Бериславі.

Згідно з останніми даними, через російську агресію 1 людина загинула, ще 6 - дістали поранення.

Окрім того, повідомляється, що 27 грудня відбулося 56 бойових зіткнень на фронті.

Загалом ворог завдав 1 ракетний та 77 авіаційних ударів, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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