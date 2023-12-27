Нічна атака РФ на Україну. Сили ППО збили 32 ворожих "шахедів"

Українські захисники відбивали повітряні атаки ворога у ніч проти 27 грудня у восьми областях. Вдалося збити 32 з 46 дронів російських окупантів.

Повітряні сили озвучили результати нічної роботи ППО

Як зазначають військові, загалом було зафіксовано пуски ворогом 46 "Шахедів", які атакували хвилями у різний час, в період з 19.00 26 грудня по 03.50 27 грудня.

У ніч на 27 грудня 2023 року російські окупанти атакували ударними БпЛА типу "Shahed" із двох напрямків: Балаклава - окупований Крим, Приморсько-Ахтарськ - Краснодарський край (РФ), - йдеться в повідомленні. Поширити

Силами та засобами ППО ЗСУ було знищено 32 БпЛА росіян.

У Повітряних силах зазначили, що більшість безпілотників, які не вдалось збити, атакували прифронтові території, зокрема Херсонську область.

Ще кілька БпЛА упали без наслідків, - кажуть військові. Поширити

Загалом протиповітряна оборона ЗСУ працювала у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій та Кіровоградській областях.

Що відомо про нічну атаку РФ

Ввечері 26 грудня та у ніч проти 27 грудня російські загарбники завдавали по Україні повітряних ударів із застосуванням "Шахедів". Так, ворог бив ним по Херсону, а також запустив дрони-камікадзе у напрямку Старокостянтинова та Одеси.

Вибухи цієї ночі лунали в Одесі, у Силах оборони півдня України заявляли про роботу ППО по ворожих цілях.

На Одещині ППО збила дрон у повітрі, після чого він упав на будинок у передмісті Одеси. Там загинула людина, ще троє поранені. Загалом в області збили 12 безпілотників.

Пізніше вночі в командуванні Повітряних сил інформували про фіксацію руху груп "Шахедів" у багатьох областях, здебільшого на лівобережній частині країни. Жителів регіонів, бе була оголошена тривога, закликали перебувати в укриттях.

Також раніше повідомлялося, що росіяни також атакували Україну ударними безпілотниками "Шахед". Загарбники випустили 19 безпілотників, і тоді силами та засобами протиповітряної оборони ЗСУ було знищено 13 "Шахедів" у межах Одеської, Херсонської, Миколаївської та Хмельницької областей.