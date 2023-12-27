Ночная атака РФ в Украину. Силы ПВО сбили 32 вражеских "шахеда"

Украинские защитники отбивали воздушные атаки врага в ночь на 27 декабря в восьми областях. Удалось сбить 32 из 46 дронов российских оккупантов.
Воздушные силы озвучили результаты ночной работы ПВО
Как отмечают военные, в целом были зафиксированы пуски врагом 46 "Шахедов", атаковавших волнами в разное время, в период с 19.00 26 декабря по 03.50 27 декабря.
Силами и средствами ПВО ВСУ было уничтожено 32 БПЛА россиян.
В Воздушных силах отметили, что большинство беспилотников, которые не удалось сбить, атаковали прифронтовые территории, в частности Херсонскую область.
В целом, противовоздушная оборона ВСУ работала в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Винницкой, Запорожской, Хмельницкой и Кировоградской областях.
Что известно о ночной атаке РФ
Вечером 26 декабря и в ночь на 27 декабря российские захватчики наносили по Украине воздушные удары с применением "Шахедов". Так, враг бил им по Херсону, а также запустил дроны-камикадзе в направлении Староконстантинова и Одессы.
Взрывы этой ночью раздавались в Одессе, в Силах обороны юга Украины заявляли о работе ПВО по враждебным целям.
В Одесской области ПВО сбила дрон в воздухе, после чего он упал на дом в пригороде Одессы. Там погиб человек, еще трое ранены. В общей сложности в области сбили 12 беспилотников.
Позже ночью в командовании Воздушных сил информировали о фиксации движения групп "Шахедов" во многих областях, в основном на левобережной части страны. Жителей регионов, была объявлена тревога, призывали находиться в укрытиях.
Также ранее сообщалось, что россияне атаковали Украину ударными беспилотниками "Шахед". Захватчики выпустили 19 беспилотников, тогда силами и средствами противовоздушной обороны ВСУ было уничтожено 13 "Шахедов" в пределах Одесской, Херсонской, Николаевской и Хмельницкой областей.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-